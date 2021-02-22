Malcolm X'in suikastının arkasında FBI mı var?

ABD'de Müslüman olduktan sonra Malcolm Little olan ismini El-Hacc Mâlik el-Şahbâz olarak değiştiren Malcolm X, 1965 yılında Harlem'deki bir konferans salonunda yaptığı konuşma sırasında suikaste kurban gitmişti. ABD'de ırkçılığa maruz kalan siyahilerin ve Msülümanların haklarının koruyucusu olarak tanınan Malcolm X, ölümünün üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Malcolm X'in ölüm emrini kimin verdiği yarım asır boyunca tartışılmaya deva etti. Bu ünlü insan hakları savunucusunun hayatı ve ölümü hakkında onlarca kitap yazıldı. Malcolm X'in hikayesi birçok dizi ve filme konu oldu.

Sivil polisin mektubundaki inanılmaz iddia!

Siyahi ve Müslüman hakları konusunda sembol bir isme dönüşen Malcolm X'in suikastinin azmettiricilerinin kimliği hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Malcolm X'in avukatları, New York Polis Teşkilatı olan NYPD ile istihbarat servisi FBI'ın da işin içinde olduğunu iddia ettiler. Bu iddialar 1960'lı yıllarda sivil polis olarak muhbirlik görevini yürüten siyahi Ray Wood'un ifadelerine dayandırıldı. Sivil polis Ray Wood'un ailesinin aktardığı bilgilere göre, ölmek üzere olan Wood yazdığı bir mektupta, suikastın arkasında NYPD ve FBI'ın olduğunu ifade etti.

Ölüm emrini NYPD ve FBI mı verdi?

Olayın peşine düştüklerini açıklayan avukat Ray Hamlin, Malcolm X'in mücadelesinin mirası adına savaştıklarını dile getirdi. Sivil polis ve muhbir olan Ray Wood'un mektubundaki bilgilere göre, suikastten günler önce Malcolm X'i tutuklama görevi kendisine verildi. Malcolm X'in ölümünün ardından bir mektup kaleme alan Ray Wood, ölümünden sonra açılmasını istediği mektubu kuzeni Reggie'ye teslim etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan New York Polis Teşkilatı (NYPD), ellerindeki tüm delillerin Bölge Savcısı ile paylaşıldığını bildirdi. Harlem'de konuşma yaptığı sırada 400 kişilik bir kalabalığın arasına sızan üç kişinin öldürdüğü Malcolm X'in suikastinin azmettiricileri halen daha bulunamadı. Nation of Islam üyesi olan üç kişi tarafından öldürülen Malcolm X'in katilleri müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 12:30