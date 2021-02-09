Malatya’da Korkutan Olay! Okula Gidiyordu 8’i Tarafından Saldırıya Uğradı

Malatya’da bir kadının dehşet anları yaşayıp yaralandığı haberi öğrenildi. 8 adet sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan kadın, olayı yaralı olarak atlattı. Yaşadığı korkunç olay sonrasında sokağa çıkmaktan korkan bir hale gelen kadın, sokakta dolaşan başıboş köpekler için yetkililerden yardım talebinde bulundu. Malatya’da yaşayan kadın, geçirdiği kaza sonrasında daha iyi olmak ve dışarı çıkmaktan korkmayan bir hale gelmek istiyordu. Genç kadın dışarı çıktığı zaman sokakta dolaşan başıboş köpekler tarafından uğradığı saldırıyı adeta korkunç olay olarak tanımladı. Birden fazla sahipsiz olan köpeğin başıboş bir şekilde sokakta dolaşıp kendisine saldırması üzerine çok korkan kadın ne yapacağını bilemedi. Yediden fazla köpek tarafından saldırıya uğrayan genç kadın, yaşadığı bu durum hakkında yardım talebinde bulundu.

Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Tecde Mahallesi’nde yaşandı. 8 adet köpek, 40 yaşındaki Saime Yeşil’e saldırdı. Genç kadın, hastanede tedavi altına alındı. Olayı yaralı olarak atlatan Yeşil, kaza sonrası tedavisinin ardından taburcu oldu. 8 köpek tarafından dışarı çıktığı zaman saldırıya uğrayan genç kadının dehşet anları kamera ile kayıt altına alındı. Saime Yeşil, dışarı çıktığında evlerine yakın olan bir bölgede yürüyordu ancak 8 adet sokak köpeği kendisine saldırdı. Yaşadığı olayın şoku ve 8 köpeğin güçlü bir şekilde kendisine saldırması ile yere düşen kadın, köpekler ile bir süre boğuştu ve çevresinde bulunanlar da korku dolu anlar yaşadı. Kayıt altına alınan görüntülerden çevrede bulunan insanların da bağırışları ve ardından genç kadını 8 adet köpeğin elinden kurtarmaları görüntülendi. Evinin yakınında olan bir bölgede yaşadığı korkunç olay sonrasında vücudunun birçok yerinde diş izlerinin olduğu görülen kadına birçok dikiş atıldı ve vücudunda birçok yerin parçalandığı belirtildi.

Saime Yeşil, o gün dışarı çıkma sebebi olarak ise kızının okuluna gitmek istediğini belirtti. Yere düştüğünü ve bu esnada köpeklerden birinin kolundan, diğerinin bacağından ve birinin kafasından tuttuğunu anlattı. Daha önce de kızının buna benzer bir olay yaşadığını belirten Yeşil, yardım talebinde bulundu. Adeta korkudan dışarı çıkamayacak hale geldiğini söyleyen genç kadın acil bir şekilde önlem alınması gerektiğini ifade etti