Malatya'da başhekimin corona testi pozitif çıktı!

Malatya'da başhekimin Kovid-19 testi pozitif çıktı! Ünlü oyuncu da burada hayatını kaybetmişti. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, koronavirüse yönelik çeşitli semptomlar hissetmesi üzerine başhekimliğini yürüttüğü hastanede Covid-19 testi yaptırdı. Yapılan test sonucu pozitif çıkan Aktürk'ün genel durumu iyi olduğu için evde tedavisine başlandı. Evinde 14 gün süreyle karantinada kalacak olan Başhekim Aktürk'ün rahatsızlığına ilişkin hastaneden yapılan açıklamada da, "Başhekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi. ÜNLÜ OYUNCU DA BU HASTANEDE HAYATINI KAYBETMİŞTİ Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Halil Kumova da, 'Zalo' isimli sinema filminin çekimi için bulunduğu Malatya'da rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Yeşilyurt ilçesinde çekimleri süren "Zalo" adlı sinema filminin oyuncularından Halil Kumova (64),9 Eylül Çarşamba günü sette rahatsızlandı. Görevliler tarafından hastanaye kaldırılan Kumova, kurtarılamadı. Halil Kumova'nın ani ölümünden sonra yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktı. Set çalışanlarında da yapılan testlerde 4 kişinin daha testi pozitif çıktığı belirtildi.

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