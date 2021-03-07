Makine Mühendisi Kafasına Poşet Geçirilmiş Halde Arabasında Ölü Bulundu!

35 yaşındaki Caner K. isimli genç makine mühendisi 2 gündür kayıptı. Bursa’da yaşanan olayda kayıp olan mühendis aracının içerisinde ölü halde bulundu. 2 gündür aranan Caner K.’nin, bulunduğu sırada kafasına poşet geçirilmiş halde olduğu ve helyum gazı kullanarak intihar ettiğinden şüphelenildiği açıklandı.

Caner K. 5 Mart 2021 tarihinde 16 AKH 186 plakalı aracı ile Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde bulunan çalıştığı fabrikadan ayrılmıştı. O günden beri genç mühendisten haber alınamadı. Caner K.’nin ailesi ise oğulları hakkında kayıp başvurusunda bulunmuştu. Yapılan ihbar sonucunda Caner K.’yı aracının içinde ölü halde buldu.

Yapılan arama çalışmalarında kayıp ihbarı verilen kişinin otomobilinin en son Çalı Mahallesi’nde görüldüğü öğrenildi. Bu gelişme sonrasında polis ekipleri, gece saatlerinde ormanlık alan içerisinde arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ancak ekiplerin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonuçsuz kaldı.

Polis Bulamadı Doğa Yürüyüşü Yapanlar Buldu

Nilüfer ilçesi kırsal Atlas Mahallesi’ndeki ormanlık alanda yürüyen vatandaşlar sayesinde Caner K.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Olay öğle saatlerinde gerçekleşti. Yürüyüşe çıkan vatandaşlar, araç içerisinde kafasında poşet olan ve hareketsiz yatan birini gördü ve polise haber verdi. Ormanlık alanda doğa yürüyüşü yapan vatandaşlar tarafından bulunan 35 yaşındaki genç mühendis Caner K.’nın cansız bedeni araç içerisinde bulundu. Yapılan ihbar sonucunda ormanlık alandaki olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalede 36 yaşındaki genç makine mühendisi Caner K.’nın hayatını kaybettiği belirlenmiş oldu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri ise otomobil içinde arama yaptıklarını ve helyum gazı bulduklarını söyledi. Ormanlık alanda cansız bedeni bulunan Caner Kurt hakkında soruşturma başlatıldı. Ekipler Kurt’un intihar ettiği şüphesi üzerinde duruyor.