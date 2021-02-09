Makam Odasında Atatürk Portresinin Üstüne Perde Asan Müdür Konuştu

Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımın ardından gündemde. Uslu, odasında bulunan Atatürk portresinin üstüne bir stor perde astı. Bir ziyaretten paylaşılan fotoğrafta, Atatürk fotoğrafının hemen üstünde bulunan stor perde, bazı takipçiler tarafından saygısızlık olarak yorumlandı. Uslu, tartışma yaratan olayla ilgili Sözcü gazetesine konuştu.

‘Makam odam küçük’

Uslu, açıklamasında “Makam odası yeterince büyük değil. Makam masam da pencerenin önüne denk gelince, ben de Atatürk tablosunu boş pencere çerçevelerinden birine yerleştirmeyi uygun buldum. Hiçbir art niyetim, başka maksadım yoktur ve olamaz da. Kimi art niyetli çevrelerin düşündüğü biri değilim ben. Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki? Art niyetli olsam, WhatsApp'taki profil fotolarımda da aynı görüntüyü paylaşmam. Oralarda aynı Atatürklü görüntüm var.” dedi.