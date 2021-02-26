Mahkeme, sokağa çıkma kısıtlamasını haklı buldu!

Hollanda hükümeti, koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için sokağa çıkma kısıtlaması getirdi. Lahey Temyiz Mahkemesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa hayata geçirilen sokağa çıkma kısıtlamasının haklı olduğuna karar verdi. Söz konusu mahkeme, koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasının hayata geçirilmesini mecburi kılan olağanüstü şartların mevcut olduğuna dikkat çekti. Böylece yerel mahkeme tarafından alınan ihtiyati tedbir kararı bozulmuş oldu.

"İhlâli haklıdır"

Salgın Yönetim Ekibi tarafından yapılan önerilerin sokağa çıkma kısıtlamasının getirilmesi için yeterli bir sebep olduğuna dikkat çekildi. Lahey Temyiz Mahkemesi, sokağa çıkma kısıtlamasının yerinde bir karar olduğunu ve bu konuda başka bir alternatifin bulunmadığını bildirdi. Mahkeme, bu nedenle dolaşım hakkı dâhil olmak üzere temel hakların kısıtlı ihlâlinin haklı olduğuna yönelik karar aldı.

Sokağa çıkma yasağı iptal edilmişti

Virüs Gerçeği Örgütü tarafından yapılan müracaatın ardından Hollanda'da 23 Ocak 2021 tarihinde getirilen sokağa çıkma kısıtlaması, Lahey Mahkemesi tarafından 16 Şubat 2021 tarihinde iptal edilmişti. Yerel mahkeme, Hollanda'da saat 21.00 ile saat 04.30 arasında geçerli olan sokağa çıkma kısıtlamasının mahremiyet hakkına ve hareket özgürlüğüne aykırı olduğuna yönelik karar almıştı. Söz konusu mahkeme, sokağa çıkma kısıtlamasının herhangi bir yasal dayanağa sahip olmadığını duyurmuştu. Bunun üzerine Hollanda hükümeti temyiz başvurusunda bulunmuştu.

Hükümet tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının sürmesi amacıyla yasal düzenleme hazırlanmıştı. Söz konusu düzenlemeyle birlikte hükümete üç hafta boyunca olağanüstü yetkiler verilmişti. Hollanda hükümeti, sokağa çıkma kısıtlamasını 15 Mart 2021 tarihine kadar uzatmaya yönelik karar almıştı. Söz konusu kısıtlamanın daha da uzatılıp uzatılmayacağına yönelik kararın ilerleyen günlerde verileceği kaydedilmişti.

Günlük vaka sayıları düştü

Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlaması dâhil sert tedbirlerin uygulanmasıyla birlikte günlük 11 bin olan vaka sayıları 3 bin 600'e kadar düştü. Koronavirüs kaynaklı günlük ölümler ise 30'a düştü.

Hollanda koronavirüs tablosu

Hollanda'da şu ana kadar 1 milyon 73 bin 971 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüs kaynaklı 15 bin 436 ölüm gerçekleşti. 17 milyondan fazla nüfusa sahip olan Hollanda'da şimdiye dek 1 milyon 169 bin 302 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. Söz konusu ülkede aşılama programı kapsamında sağlık personeli, risk grubunda yer alan kişiler, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınıyor.