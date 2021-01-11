Mahkeme Kararını Verdi! 2 Maaş Birden Yatırılıyor

Yargıtay kararları günümüzde pek çok olay için emsal niteliği taşımaktadır. Bu neden yüzünden örnek davalar üzerinden verilen kararlar resmi birimler tarafından duyurulmaktadır. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında bir karar da dul ve yetim aylıkları üzerinden gelmiştir. Normal şartlar altında;

Kocası vefat eden kadınlara dul aylığı,

Babası vefat edenlere ise yetim aylığı bağlanmaktadır.

Ülkemizde bu tür destek ödemeleri asker yakınları için de uygulanmaktadır. Böylelikle kişilerin yardıma muhtaç hale gelmelerinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Özellikle salgın kapsamında sayılan yardımlara pek çok farklı başlık da eklenmiştir. İlgili karar dul ve yetim aylığının aynı anda alınmasından sonra verilmiştir.

İki Maaşın Birden Alınabilir Kararı Çıktı

Sadet Akar herhangi bir gelir sahibi olmayan vatandaşlardan biridir. Akar, babasının ölümünden sonra yetim aylığı almaya başlamıştır. Eşi vefat ettikten sonra da dul aylık bağlantısı gerçekleştirilmiştir. Durumun SGK tarafından tespit edilmesinden sonra Akar’a bağlanmış lan yetim aylığı kesilmiştir. Kesilen aylıktan sonra o zamana kadar ödenen aylık faizi ile birlikte geri istenmiştir.

Durum hukuki kurumlar tarafından inceleme altına alınmıştır. Yetim aylığı ve dul aylığını aynı anda alan Akar hakkında sevindirici bir haber gelmiştir. Zira mahkeme, kadının hiçbir gelirinin olmadığına vurgu yapmıştır. Bu neden yüzünden iki aylığın aynı anda alınabilmesinde sorun olmadığına kanaat getirmiştir.

Karar Dava Sonuçlu Olarak Açıklandı!

Akar’ın eşi 2005 yılında vefat etmiştir. Emekli Sandığı gerekli olan araştırmaları yaprak ortalama olarak bir sene içerisinde kadınabağlamıştır. Akar, 1986 yılında vefat eden babası üzerinden yetim aylığı almak adına da yetkili mercilere başvuruda bulunmuştur. Olumlu yanıtların gelmesinden sonra kadına yetim aylığı da verilmeye başlanmıştır.

Uzun süre bu şekilde devam eden gelir SGK tarafından yersiz bulunmuştur. Bu neden yüzünden kadının yetim aylığı kesintiye uğratılmıştır. O güne değin alınmış olan para ise faizi ile birlikte talep edilmiştir. Bu bağlamda Akar’ın 32.293,62 TL borçlu olduğuna kanaat getirilmiştir. Akar, durumu kabul etmediği için SGK karşısında dava açmıştır. Ancak 91 yaşında olan kadın dava sonucu açıklanmadan vefat etmiştir.

İki Aylığın Alınmasında Engel Olmadığı Resmileşti

İş Mahkemesi tarafından takip edilen dava, davacının ölümünden sonra da sürmüştür. Bu çerçevede Akar, mahkeme tarafından haklı bulundur. Akar hakkında gelen hükümler;

SGK borçlusu olmadığı,

Aylıktan kesilen 10 bin 92 liranın haksız yere kesildiği,

Kesilen paranın SGK tarafından faizi bile geri ödenmesi şeklindedir.

Bu çerçevede Akar üzerine 32 bin TL borç varken vefat etmiştir. Dul ve yetim aylığı üzerinden açmış olduğu davanın sonuçlanmasından sonra 50 bin TL civarında alacaklı konuma geçmiştir. SGK ise yerel mahkemeden gelen bu kararı yerinde bulmayarak kararı temyize taşımıştır.

Verilen Karar Emsal Niteliği Taşıyor!

Dava Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi çerçevesinde de görüşülmüştür. Ancak çıkan karar yine Akar lehine olmuştur. Zira mahkeme açıklamaları kadının iki aylığı aynı anda almasında herhangi bir sakınca olmadığını göstermektedir. Burada mahkemenin şartlardan çalışmama üzerine odaklandığı görülmüştür. Zira Akar, çalışmış olsa idi kadar Sosyal Güvenlik Kurumu lehine verilecekti.

Geçtiğimiz günlerde resmi olarak duyurusu yapılan karar milyonlarca kadının umut ışığı olmuştur. Çünkü aynı sorun yüzünden mağdur olan kadınların sayısı çok fazladır. Akar ailesinin avukatı tarafından yapılan açıklamada kararın emsal niteliği taşıdığının altı çizilmektedir. Böylelikle aynı durumda olan kadınlar ve kız çocukları hukuki yollarla kendi lehlerine olan sonuçları elde edebileceklerdir.