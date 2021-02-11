Mahalle Bekçisi Maaşları Ne Kadar?

Bu maaşlar ise şehirlere göre değişiklik gösterse de Devlet tarafından şöyle belirtilmişti.

İlkokul mezunu mahalle bekçisi maaşı 4,302.80 TL

Lise mezunu mahalle bekçisi maaşı 4352 TL ile 4,455.14 TL arasında değişmektedir.

Ön lisans mezunu mahalle bekçisi maaşı 4357,50 TL ile 4.400 TL arasında değişmektedir

Lisans mezunu olan bekçi maaşı 4,404 TL ile 4,657.00 TL arasında değişmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Ve Polis Akademisi Mahalle Bekçisi Alım Şartları Nedir?

En azemi Lise Mezunu ve dengi mezunlu olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Boy olarak en az 1,67 olmaktadır.

Askerliğini tamamlamış olmak.

Vücut kitle indekisi 18-27 aralında olmalıdır.

İkamet ettiğiniz ilde en az 12 aydır yaşıyor olmak

31 yaşına girmemiş olmak ve 18 yaşını doldurmuş olmak.

Mahalle Bekçi Alımı Hükümlülük Detayı Nedir?

Bekçi alımı için binlerce başvuruda bulunan kişiler bekçi alım başvurusu şartlarını araştırmakta gecikmediler. Bu konuda bekçileri belli prosedürler beklemektedir. Çarşı ve Mahalle bekçileri İçişleri Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmelikteki unsurlara ve Devlet Memuru olma kanununda belirlenen şartlara uyum sağlamalıdır. Bu unsurlar yaş, sağlık fiziki yeterlilik ve eğitim gibi çeşitlenmektedir. 2021 yılı Bekçi alım şartlarının belirlenmemesi ile beraber bu şartların bir önceki yıl ile aynı olması bekleniyor. Bu şartlar nelerdir?

Önceki dönemlerde mahalle bekçisi başvuru ve alım koşulları arasında yer alan sicil, hapis konuları ile ilgili şöyle bilgiler yer alıyordu; Altı ay ve altı aydan daha fazla herhangi bir suçtan ötürü hapis cezasına çarptırılmamış olması ya da rüşvet, doldırıcılık, gasp, şiddet, sahtecilik, hırsızlık ve bunlar gibi birçok yüz kızartıcı nedenden içeri alınmaması gerekmektedir. Aksi takdirde dolayı affa uğrasalar bile işe alınmaları devlet tarafından mümkün değildir. Verilen bu tür örneklerin dışında Türkiye Toplum telakkilerine göre şöhreti kötü olan ve farklı şekilde bir izlenim kaydetmeyen kişilerin başvurusu kabul edilmekteydi. Başvuruda bulunan kişilerin Kamu Haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin dışında kalmaması gerekmetedir.

Bekçi Alımlarında Ahlaki Durum

Geçtiğimiz yıllarda bekçi alımı başvuru şartları içerisinde yer almakta lan kişinin hem kendisinin hem de evli ise eğer eşinin ahlaki durumu kontrol edilmektedir. Başvuru yapan adayın veya eşinin ;genelev, fuhuş hizmeti veren konutlar, randevu evi vb birçok kötü amaçlara teşvik edilen yerlerde çalışmamış olması gerekmektedir. Bunların yanı sıra çalışmakta bulunmasa bile bekleme ve ara bulma anlamında görev almaması gerekmektedir.

Mahalle Bekçisi Alımları Güvenlik Soruşturması Nedir?

Başvurunda bulunan adayın kanunlar arasında bulunan Sağlık Yönetmeliği dışında bir olay veya neden ile polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması gerekmektedir. Terör Örgütü vb örgütlere yardım ve yataklık etmemesi gerekmektedir. Bu örgütlerin legal veya illegal farksız olmak kaydıyla hiçbir toplantı, miting, eylemlerinde bulunmamalıdır. Bu tür örgütlerin kurduğu siyasi partileri desteklememeleri ve bir bağlantıları olmamalıdır. Bunların yanı sıra başvuru tarihleri esnasında siyasi parti veya bu partilerin yan kuruluşlarında yer almamaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.