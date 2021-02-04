Mafyadan ambulans ekiplerine tehdit: Sirenlerinizi açmayın!

İtalyan mafyası tarafından ambulans ekiplerine tehdit yağdırıldı. Söz konusu mafya, Napoli şehrinde uyuşturucu satıcılarının sirenler ve ışıklar nedeniyle paniğe kapıldıklarını ifade ederek, ambulans ekiplerini uyardı. Mafya, ambulans ekiplerine "Sirenlerinizi ve ışıklarını kullanmayacaksınız." dedi.

Ölümle tehdit etti

İtalyan basınında yer alan habere göre, 30 Ocak Cumartesi günü iki mafya mensubu tarafından bir ambulans durduruldu. Söz konusu mafya mensupları, ambulansın camına vurarak sirenleri kapatmaması durumunda sürücüyü öldürmekle tehdit etti. Mafya mensuplarından biri, "Burada sireninizi kullanamayacağınızı anlamadınız mı? Sireni kapat yoksa seni vururuz." dedi. Bu olayın ardından ambulans sürücüsü mahalleden güvenli bir şekilde çıkabilmek için polisi aramak zorunda kaldı.

Napoli şehrinde bulunan uyuşturucu satıcılarının söz konusu sirenlerin polis araçlarından geldiğini düşünerek paniğe kapıldıkları ve kaçtıkları belirtildi.

Emniyetten koruma istediler

Ambulans sürücülerinin, sirenleri kapatmaları için mafya tarafından tehditler yağdırılması nedeniyle emniyetten koruma istedikleri kaydedildi.

"Hastaya vaktinde gidemediler"

42 yaşındaki ambulans sürücüsü Manuel Ruggiero, Traiano ve Sanita gibi birçok yerde siren çalmamaları konusunda kendilerine talimat verildiğini ifade etti. Sirenleri yalnızca belirli bölgelerden ayrılmalarının ardından kullanabildiklerini kaydeden Ruggieto, 30 Ocak Cumartesi günü kalp krizi geçiren bir hastaya ulaşmaya çalışan bir ambulans ekibinin mafya nedeniyle vaktinde ulaşamadığını belirtti. Ambulans ekiplerinin geç kalması üzerine hasta yakınları tarafından da saldırıya uğradıkları öğrenildi.

"Mafya ile mücadeleye öncelik verilmeli"

Alessandro Amitrano isimli milletvekili, Napoli'nin mafyası Camorra ile mücadelenin hükümet tarafından ulusal bir öncelik olarak görülmesi gerektiğini dile getirdi. Söz konusu milletvekili, kendilerini hukuktan üstün gören mafya mensuplarına karşı ambulans şoförlerinin daha fazla korunmaları için çağrıda bulundu.

Camorra nedir?

Napoli şehrinde kurulan Camorra'nın İtalya'nın en eski mafyası olduğu biliniyor. Söz konusu mafyanın kökenlerinin 16'ncı yüzyıla kadar dayandığı ifade ediliyor. Camorra isimli mafyanın merkezinin cezaevleri olduğu biliniyor çünkü mafya mensuplarının cezaevlerinden seçildiği ve bu kişilerin kardeşlik yemini etmelerinin ardından mafyaya dâhil oldukları belirtiliyor. Camorra, insan ticareti, kumar, fuhuş ve uyuşturucu satışından gelir elde ediyor. Söz konusu mafyada üst düzey bir yönetici yok. Bu mafyanın teşkilat yapısı tepesiz bir piramite benzetiliyor. Camorra tamamen başıboş çetelerden meydana geliyor. Stratejik bir şekilde suç ittifaklarına dâhil olan Camorra, çalışmalarını bölgesel bir şekilde yaymayı hedefliyor. Bu mafya, uyuşturucu satışından sağladığı kara parayı aklamak için Almanya, İngiltere ve Hollanda'da rahat bir şekilde faaliyet gösterebiliyor. Camorra'nın İspanya ve Kanada'da yatırımlara sahip olduğu söyleniyor. Söz konusu mafyanın, 1990'lardan beri Campania'da çöp toplamayı parsellediği ifade ediliyor. Birçok mafya düşüşe geçtiği zaman bile Camorra, sigara kaçakçılığı, haraç kesme ve gasp etme ile 21 milyar dolarlık ciro elde etmişti.