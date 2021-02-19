Maden Ocağında Facia Yaşandı! 2 Bebek Babasız Kaldı

Korkunç olayın Elazığ ilinde meydana geldiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Yaşanan korkunç olayda madendeki asansör kazasında 2 kişinin can verdiği bilgisi öğrenilirken hayatını kaybeden iki kişinin işçi olduğu ifade edildi. Edinilen bilgilere göre Elazığ’ın Palu ilçesine bağlı olan Kayaönü Köyü sınırları içerisinde adeta bir facia yaşandı. Özel bir maden ocağı içerisinde kullanılan asansörde oluşan arıza dehşet görüntülere sebep oldu. Palu ilçesine bağlı olan köyde meydana gelen olay hakkında maden ocağında çalışan ve teyze çocukları oldukları öğrenilen iki kişi, asansördeki arızayı yaşadı.

29 yaşındaki Salih Yıldırım ve 30 yaşındaki Adem Yıldız birlikte asansör yerine kullanılan vinç kafesinin üzerinde aşağı iniyordu ancak bir arıza ile karşılaşma durumunda kaldılar. İkilinin kullandıkları asansörün arızalanması sonrasında asansör durdu ve vincin dengesini sağlayan demir parça koparak bir facia meydana geldi. Kopan Demir parça vinç üzerinde bulunan 2 kişi ile birlikte indikleri 70 metre yükseklikten 25 metre kala düşüp hayatlarını kaybettiği haberi öğrenildi. Olayı gören işçiler hemen ihbarda bulunarak olay yerine sağlık ekiplerini çağırarak haber verdi. Çevredeki işçilerin yaptıkları ihbar sonucunda olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ağır bir şekilde yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırıp tedavi altına aldılar ve ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdiler. Asansör kazasında ağır şekilde yaralanan 2 kişiye yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı. 2 ağır yaralı işçi asansör kazasında hayatlarını kaybetti. Ölen işçilerin cansız bedenlerinin otopsi yapılması için hastaneye kaldırıldığı haberi öğrenildi. Bununla birlikte hayatını kaybeden işçilerden biri olan Adem Yıldırım’ın evli ve 3 yaşında bir bebeğinin olduğu haberi öğrenilirken, kuzeni Salih Yıldırım'ın ise evli ve 6 aylık bir bebeği olduğu konusu hakkında bilgi sahibi olundu. İki kişinin hayatını kaybetmesi ile 3 yaşlarında bir çocuk ve 6 aylık bir bebek babasız kaldı. Elazığ'da yaşanan korkunç olay hakkında soruşturma başlatılıp ve devam ettiği haberi öğrenildi.