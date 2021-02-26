Macron, "Etkisiz" dediği aşıyı yaptıracak!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AstraZeneca-Oxford aşısının 65 yaş üstü insanlar için neredeyse etkisiz olduğunu söylemişti. Macron, söz konusu aşının bekledikleri gibi koruma sağlamadığını ifade etmişti.

"Yaptıracağım"

Macron, yaptığı son açıklamada ise AstraZeneca-Oxford aşısını yaptırabileceğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, bu açıklamasını Almanya Şansölyesi Merkel tarafından duyurulan karardan sonra yaptı.

Merkel nasıl bir karar vermişti?

Merkel, Almanya'da bulunan düzenleyici kurumlar tarafından 65 yaş üstü için AstraZeneca-Oxford aşısına onay verilmediğini dile getirmişti. Almanya Şansölyesi, bu yüzden söz konusu aşıyı yaptırmamaya yönelik kararını duyurmuştu.

Fransa, 65 yaş üstü olup sağlığı yerinde olan vatandaşlarına bu sene Mart ayının sonuna ya da Nisan ayının ortasına dek aşı uygulamayı düşünmüyor.

"Yeni siparişler verildi"

AB (Avrupa Birliği) liderleri tarafından düzenlenen zirve toplantısının ardından açıklama yapan Macron, hem koronavirüsle hem de mutasyonlu koronavirüsle mücadele konusunda ortak çaba harcanmasına yönelik karar verildiğini söyledi. Macron, aşılama programlarının finansmanını da görüştüklerini belirterek, Moderna ve Pfizer/BioNTech aşıları için yeni siparişlerin verildiğini dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanı, Valneva ve Novavax aşılarının temini konusunda da görüşmelere hız kazandırılmasına yönelik karar alındığını ifade etti.

"AstraZeneca anlaşmalara uymadı"

AstraZeneca'nın AB (Avrupa Birliği) ülkeleri için tahsis ettiği aşıların bir bölümünü farklı ülkelere yolladığı hatırlatılan Macron, söz konusu şirketin son siparişlerde anlaşmalara uymadığını ve komisyonun bu konudaki hoşnutsuzluğunu dile getirdiğini aktardı. Macron, AstraZeneca şirketine anlaşmalara uyması konusunda baskı uygulandığını söyledi.

"Yeterli üretim kapasitesine ulaşılmalı"

AB'nin (Avrupa Birliği) aşı konusunda yeterli üretim kapasitesine ulaşması gerektiğini belirten Macron, uzun bir süre daha koronavirüsle beraber yaşanacağının sinyalini verdi.

"Belirli yerler açılabilir"

Macron, kültürel alanlar, müzeler ve restoranların yeniden faaliyet göstermeleri konusunun gelecek hafta değerlendirileceğini belirterek, hukuki, politik ve teknik anlamda zeminin oluşmasıyla birlikte bu konunun netlik kazanacağını ifade etti.

"İhtiyatlı olmak zorundayız"

Mutasyonlu koronavirüs nedeniyle ihtiyatlı olmaları ve beraber çalışmaları gerektiğini aktaran Macron, Avrupa'nın koronavirüsle mücadeleye ilişkin uluslararası dayanışmada sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Macron, koronavirüsle mücadelede Afrika'nın da hatırlanması gerektiğini ekledi.