Macron'dan Paris Camisi'ne "samimiyetsiz" ziyaret!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bilindiği üzere sık sık İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme geliyor. Macron'un buna rağmen Paris Camisi'ni ziyaret ettiği görüldü. Konuya ilişkin açıklama Paris Camisi'ne ait sosyal medya hesabından yapıldı.

Söz konusu açıklamada, Paris Camisi Yönetici Chems-eddine Hafız ile Macron'un sıcak ve dostane bir şekilde görüşmede bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, Macron'un Fransa'da ikamet eden Müslümanlara dostluk mesajı verdiği kaydedildi.

"Kanunlar cami kapatmamıza izin vermiyor"

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait 2 bin 500 adet ibadethanenin mevcut olduğunu söylemişti. Söz konusu ibadethanelerde 89'unun ayrılıkçılarla ilişkili olabileceğini kaydeden Darmanin, bunun toplam sayıya göre az olduğunu belirtmişti.

Darmanin, kamuya açık kurumların riayet etmesi zorunlu olan güvenlik kurallarını ihlâl ettikleri için 17 tane caminin kapatılabildiğini aktararak, kanunlar yüzünden hareket alanlarının kısıtlı olduğunu ifade etmişti. Fransa'da kanunlar yüzünden camilerin kapatılamadığını kaydeden Darmanin, kanun teklifine onay verilmesi halinde artık camileri kapatma yetkisini elde edebileceğini söylemişti.

"Camiler iki gerekçeyle kapatılabilir"

İki gerekçenin bulunması halinde içişleri bakanlarının ibadethaneleri kapatma yetkisine sahip olduklarını aktaran Darmanin, bunlardan birincisinin "terör saldırısı ile direkt ilişkiye sahip olduğunun tespit edilmesi, ikincisinin ise "kamuya açık kurumların riayet etmesi zorunlu olan güvenlik kurallarının ihlâl edilmesi" olduğunu dile getirmişti.

İslamcı ayrılıkçı kanun tasarısı onaylanmıştı

Macron'un duyurduğu İslamcı ayrılıkçı kanun tasarısı, Fransa Parlamentosu'nda 2 Ekim 2020 tarihinde onaylanmıştı. BM (Birleşmiş Milletler) dâhil olmak üzere uluslararası toplum, Müslümanları ayrıştıran kanun tasarısını eleştirmişti. İslamcı ayrılıkçı kanun tasarısının Senato'da Mart ayının sonunda değerlendirileceği öğrenilmişti. Fransa genelinde bu nedenle protesto gösterileri başlatılmıştı.

"İslam'a yeterince düşman değilsin" demişti

Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen ile bir araya gelen Darmanin, söz konusu ismin yeteri kadar İslam'a düşman olmadığını ima etmişti. Darmanin, Len Pen'in "dinler konusunda yasal bir düzenleme için hazırlıklı olduğunu ve İslam'ın herhangi bir sorun teşkil etmediğini" belirttiğini aktarmıştı. Le Pen'in bu konuda çok ileri gittiğini ve seçmenlerinin hayal kırıklığına uğramasına neden olduğunu kaydeden Darmanin, İslam'da mezhepsel bir sapma yaşandığını iddia etmişti. Darmanin, kendisinin Le Pen'e göre İslam'a karşı daha sert bir tavır içerisinde olduğunu dile getirmişti.

"Din özgürlüğünü korumak istiyorum"

Le Pen ise İslam'a saldırmayacağını belirterek, toplanma özgürlüğü ile din özgürlüğünü tamamen muhafaza etmeyi amaçladığını söylemişti. İslam karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Le Pen'in bile bu tarz bir tepkiye maruz kalması şaşkınlığa uğratmıştı.