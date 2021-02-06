Macron'dan Barış Pınarı iması: Bize haber vermeden YPG'yi vurdular!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin açıklamada bulundu. Macron, iki sene önce Türkiye'nin Fransa, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve NATO'ya (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) haber vermeden Suriye'nin kuzeyine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye'nin YPG'nin terör örgütü olduğunu ileri sürerek Barış Pınarı Harekâtı'nı düzenlediğini belirten Macron, Türkiye tarafından ortaya atılan iddiaların bazılarının doğru olduğunu ama Fransa'ya hiç haber vermeden operasyon düzenlendiğini kaydetti.

"Uzantılarımıza karşı operasyon düzenlediler"

Macron, Suriye'nin kuzeyinde ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ve Fransa askerleri ile terör örgütü DEAŞ'ın bulunduğunu ifade ederek, uzantılarına karşı Türkiye tarafından savaş açıldığını söyledi. Bu nedenle ABD (Amerika Birleşik Devletleri), Fransa ve NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) Suriye'nin kuzeyindeki güvenilirliğinin tümüyle ortadan kaldırıldığını belirten Macron, Türkiye'nin Suriye'den sonra değişik bölgelere karşı da aynı tutum içerisinde olduğunu öne sürdü.

"Türkiye dostane olmayan bir tutum sergiledi"

Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Karabağ ve Libya'da NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) ve AB'de (Avrupa Birliği) bulunan müttefiklerine hiç de dostça olmayan bir tutum sergilediğini iddia ederek, NATO'nun (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) beyin ölümünün gerçekleştiğine dair açıklamayı bu nedenle yaptığını söyledi. Kimin terörist kimin düşman olduğunu soran Macron, savaşta hangi kuralların uygulandığını da sordu.

"Türkiye'nin hareketlerine karşı neden tolerans gösterildi?"

Macron, Türkiye'nin hareketlerine karşı neden tolerans gösterildiğini sorarak, geçen sene daha fazla baskı uyguladıklarını ve bunun sonucunda bazı sonuçlara ulaştıklarını ifade etti. Gelecek birkaç ayın çok önemli olduğunu belirten Macron, Türkiye ile AB (Avrupa Birliği) nezdinde hangi sorunların çözüme kavuşturulacağının ve NATO (Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü) tarafından nasıl bir tutum belirleneceğinin ele alınacağını kaydetti.

"Türk askerlerinin Libya'dan çıkmasını istiyoruz"

Macron, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, şu anda yapılan açıklamaların daha farklı olduğunu, Libya krizini çözüme kavuşturmayı ve burada bulunan Türk askerlerinin geri çekilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekâtı nasıl başladı?

- Türkiye, BM (Birleşmiş Milletler) Sözleşmesi'nin 51. maddesi doğrultusunda meşru müdafaa hakkını kullanmıştı. YPG/PKK terör örgütünün güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye, Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemek ve sınırlarının güvenliğini korumak amacıyla Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatmıştı. 9 Ekim 2019 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde SMO (Suriye Milli Ordusu) ve TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tarafından terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG'ye karşı harekât başlatıldığını duyurmuştu.

Barış Pınarı Harekâtı'nda neler yaşandı?

- TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri), 9 Ekim 2019 tarihinde saat 22.30 sıralarında Fırat'ın doğusunda bulunan topraklara girmişti.

- SMO (Suriye Milli Ordusu), 10 Ekim 2019 tarihinde önce Tel Abyad'a, ardından Rasulayn'a giriş yapmıştı.

- Rasulayn ilçe merkezi 12 Ekim 2019 tarihinde teröristlerden arındırılmış, Tel Abyad ilçesi ise 13 Ekim 2019 tarihinde teröristlerden temizlenmişti.

- SMO (Suriye Milli Ordusu) güneyde daha derinlere inmiş ve 12 Ekim 2019 tarihinde M4 kara yoluna ulaşmayı başarmıştı. Burası Barış Pınarı Harekâtı'nın en stratejik hedeflerinden biriydi.

- Barış Pınarı Harekâtı ile 600'e yakın yerleşim bölgesi teröristlerden temizlenmişti.