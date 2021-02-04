Maaşlar Değişiyor! Asgari Geçim İndirimiyle Maaşlar Ne Kadar Artacak?

Zam oranlarının belirlenmesinden sonra ise sıra;

Ek zamlar,

Mesai ücretleri,

Asgari geçim indirimi gibi alanlara gelmiştir.

Öncelikle çalışanlar için brüt maaşlar yasalar çerçevesinde belirlenmektedir. Ancak belirlenen maaşlar herkesin o tutarı alması gibi bir anlam ifade etmemektedir. Zira asgari geçim indirimi gibi kıstaslar belli maaş farklılıklarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ocak ayı içerisinde kesinleşen rakamlardan sonra gözler şimdi de AGİ oranları çerçevesinde şubat ayına çevrilmiştir.

Asgari Geçim İndirimi Belli Oldu

Merak edilen asgari ücret geçim indiriminde rakamlar kesinlik kazanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında en merak edilen başlıkları açıklamıştır. Öncelikle vatandaşların asgari geçim indirim rakamlarını alabilmeleri için başvuru yapmalarına gerek bulunmamaktadır. Aynı şekilde bu ücretler ayrı zamanlarda da hesaplara gönderilmeyecektir.

Ülkemizde asgari geçim indirimi ile alakalı olarak oldukça uzun zamandan bu yana aynı sistem uygulanmaktadır. Asgari ücret üzerinden çalışanlar geçim indirimlerini maaşlarına eklenmiş şekilde temin etmektedir. Böylelikle hem başvuru sorunu hem de olası karışıklıklar yaşanma durumu ortadan kalkmış olmaktadır. 2021 senesinde de rakamlar otomatik olarak maaşlara eklenecektir.

AGİ Tablosu Maaşları Ne Kadar Değiştirecek?

Bekar çalışanlara 268,31 TL

Evli olup eşi çalışmayanlara 321,97 TL

Evli olup eşi çalışmayan ve 1 çocuğu olanlara 362,22 TL

Evli olup eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olanlara 402,47 TL

Evli olup eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olanlara 456,12 TL

Evli olup eşi de çalışanlara 268,31 TL

Evli olup eşi çalışan ve 1 çocuğu olanlara 308,55 TL

Evli olup eşi çalışan ve 2 çocuğu olanlara 348,80 TL

Evli olup eşi çalışan ve 3 çocuğu olanlara 402,47 TL

Evli olup eşi çalışan ve 4 çocuğu olanlara 429,30 TL

Evli olup eşi çalışan ve 5 çocuğu olanlara 456,12 TL asgari geçim indirimi uygulanacaktır.

AGİ Neye Göre Belirleniyor?

Geçim indirimi konusundakonusu da önemlidir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konu üzerine de resmî açıklamalar yapmıştır. Resmî açıklama üzerinden temin edilen verilere göre;

AGİ hesaplaması konusunda ilk olarak kişilerin yaşlarına bakılmaktadır. Sistem 16 yaşın üzerinde olan işçiler için geçerlidir. Öncelikli olarak piyasa şartlarına göre bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir. Sonrasında ise maaşın brüt rakamlarına bakılmaktadır. Bundan sonra özlük bilgilerinden yola çıkılarak;

Medeni durum,

Eşlerin çalışıp çalışmaması,

Çocuk sayısı gibi kıstaslar araştırılmaktadır.

Sayılan kıstasların tamamı bir hanede ek masraf kalemlerinin belirlenmesini sağlamaktadır. Bu neden yüzünden açıklanan kıstaslar asgari geçim indiriminin ana rakamlarını belirlemektedir. Enflasyon başta olmak üzere alternatif sistemler yüzünden asgari geçim indirim rakamları her sene yenilenmektedir.

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?

Asgari ücret ile çalışanlar zamlı maaşlar ne zaman yatacak konusuna da ilgi duymaktadır. Öncelikle zamlanan maaşların büyük bir kısmı zaten ocak ayı içerisinde yatırılmıştır. Ancak gerçekleştirilen araştırmalar konunun istisnaları olduğunun belirlenmesine neden olmuştur.

Devlet birimleri ocak ayında maaşlarını zamlı olarak alamayanların mağduriyetlerini giderme yolunda adımları atmıştır. Bu kesimde yer alan vatandaşlar ödemelerini şubat ayı içerisinde alacaklardır. Üstelik alınacak olan ödemelerde fark miktarı da eklenecektir. Böylelikle ocak ayında yaşanan mağduriyet giderilmiş olacaktır. Konu hakkında yeni bildirilerin gelmesi halinde vatandaş kısa süre içerisinde haberdar edilecektir.