Lunaparkta Dehşet Anları! Salıncaklar Düştü, 16 Kişi Yaralandı!

İşte dönme dolap kazasının görüntüleri

Çin’in Hunan eyaletinde bağlı Shaoyang şehrindeki bir lunaparkta yaşanan teknik arıza sonucu, dönme dolaba binen vatandaşlar büyük bir dehşet yaşadı. Lunaparkın en popüler oyun makinelerinden biri olan dönme dolapta yaşanan arıza sonucunda salıncaklar metrelerce yükseklikten yere düştü. Kaza sonucunda 16 kişinin yaralandığı bildirildi. Lunapark kazasının görüntüleri ise bir amatör kamera tarafından kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 11:16