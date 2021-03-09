Love Erdoğan Stop Erdoğan Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

ABD’nin New York kentinin en işlek caddelerinden biri olan Times Meydanı’nda geçtiğimiz günlerde Türkiye’den ve pek çok ülkeden tepki alan bir olay yaşandı. Meydanın ortasında kocaman bir şekilde “Stop Erdogan” yazılı bir ilan açıldı. “Erdoğan’ı Durdur” anlamına gelen bu ilana Türkiye’nin pek çok il ve çeşitli ülkeler tepki gösterdi. Bu ilana karşılık olarak birkaç gündür dünyanın çeşitli yerlerinde “Love Erdoğan” yazılı ilanlar yansıtılıyor. Peki “Love Erdoğan” nedir, neden paylaşılıyor?

STOP ERDOĞAN NE DEMEK?

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Times Meydanı’nda bulunan reklam panolarına FETÖ tarafından yansıtıldığı düşünülen “Stop Erdogan” ilanlarına tepkiler adeta çığ gibi büyüdü. Pek çok kişinin tepkiyle karşıladığı bu olayın neden ve kim tarafından yansıtıldığı henüz kesin olarak bilinmiyor.

ABD’nin New York kentinde reklam panosuna “Stop Erdoğan” yazısının yansıtılmasının ardından, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler tarafından verilen talimatla birlikte Ordu’da reklam panolarına “Love Erdoğan” görseli yansıtıldı.

Ordu’nun ardından, dijital ekranında “Love Erdoğan” yazan bir kamyonet New York kentindeki Times Meydanı’nda dombra müziği eşliğinde dolaştırıldı. Yansıtılan görüntüde Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı ile “Love Erdoğan” yazısı bulunduğu görüldü. Bu olayın yayılması ile birlikte Türkiye'nin pek çok şehrinde "Love Erdoğan" yazılı afişler asıldı.

“Stop Erdogan” yazılı reklam panosuna, yalnızca Türkiye’deki iller değil çeşitli ülkeler de tepki gösterdi. Love Erdoğan yazılı görseller Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’daki reklam panolarına da yansıtıldı.

Peki Love Erdoğan ne anlama geliyor?

Love Erdoğan ifadesinin Türkçe çevirisi tam olarak “Erdoğan’ı Sevin”dir.