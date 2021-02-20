Lise Sınavlarına Dair Açıklama Geldi Mi? MEB Ziya Selçuk Açıkladı Lise Sınavları İptal Olacak Mı?

Lise sınavlarına dair açıklamalar geldi mi? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne söyledi lise sınavları iptal edildi mi? LGS sınavları ne olacak öğrenciler lise sınavlarına girecek mi merak konusuydu. Sınavlara 6 gün gibi çok kısa bir süre kala öğrenciler sınavların iptalini istemişti. Fakat Bakan Ziya Selçuk’tan henüz herhangi bir açıklama gelmemişti. İşte Twitter’da gündem olan olay ve Bakanlıktan gelen son dakika açıklamaları haberimizde.

LİSE ÖĞRENCİLERİ SINAV OLACAK MI

Lise öğrencileri için yüz yüze eğitim sınavları bir hafta içerisinde başlayacak. Fakat öğrenciler bu sınavlara katılmak istemiyor. Üstelik ortaokul sınavları LGS varken iptal olmasına rağmen öğrenciler bu sınavlarla hayatlarını riske etmek istemediklerini söylüyor.

AÇIKLAMA GELMEMİŞTİ

Sınavlara ise bir haftadan kısa bir süre kalmışken henüz bilgilendirici bir açıklama geldi. Lise öğrencileri ise twitter gibi sosyal medya platformları üzerinden sıkıntılarını gündeme getirmişti. Son günlerde ise bu konu hakkında 5 milyondan fazla tweet sadece sosyal medya platformu Twitter üzerinden atıldı.

MUTASYONLU VİRÜS

Gençlerin sınavların iptalindeki en büyük gerekçeleri mutasyonlu virüs! Mutasyonlu virüs tehditti ve artan vaka sayıları nedeniyle gençler hayatlarını riske atmak istemediklerini bu nedenle de sınavlar iptalini talep ediyor.

Konuya dair ise büyük bir çoğunluk toplayan öğrenciler bazı gazeteci, doktor ve milletvekilleri olmak üzere birçok vatandaşında desteğini almış durumdalar. Peki son durum nedir Bakan Ziya Selçuk ne dedi son dakika açıklaması geldi mi?

BAKANLIKTAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

Bakan Ziya Selçuk ise yüz yüze eğitimin olmayacağı uzaktan eğitime devam edileceği açıklanmıştı. Uzaktan eğitim devam ederken ise lise ve ortaokul bazında yapılacak olan sınavların okullarda yüz yüze yapılmasına karar verilmişti.

Fakat daha sonra gelen açıklamayla birlikte ortaokul sınavlarında iptale gidilmiş ve sadece lisedeki öğrencilerin sınavlarının yüz yüze yapılacağı açıklanmıştı.

Lise öğrencileri de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelecek son dakika açıklamasını ve sınavlara dair duyuruları beklemekteydi. Ortaokul sınavlarına dair açıklamalar gelse bile henüz lise sınavlarının iptaline ya da karara dair bir açıklama gelmiş değil. Açıklamalar geldiği gibi sitemizden okuyabilirsiniz.

MUTASYONLU VİRÜS GENÇLERİ ETİKİLİYOR MU?

Korona virüs salgını ise ilk başladığı andan itibaren oldukça tehlikeli ve ölümle sonuçlanıyordu. Fakat ölüm oranları daha çok yaşlı ve kronolojik rahatsızlığı olan vatandaşlar da daha fazlaydı. Fakat bilim insanları tarafından da kabul edilen gerçek artık her yaşın oldukça tehlikede olduğu!

Özellikle virüsün İngiltere mutasyonu tüm dünyayı tehdit ediyor! Sağlık Bakanı Koca tarafından açıklanan bilgilere göre de 3 Şubat tarihinde sadece 196 İngiliz mutasyonu virüs ülkemizde görülmüştü. Şu an ise bu sayı daha da artmış durumda.

Exeter Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaya da göre mutasyonlu virüs hücreler daha kolay giriyor bu nedenle de virüsün hem bulaş hızı artmış hem de risk ettiği yaşlar daha da erkene çekilmiş oldu.