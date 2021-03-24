Lise Sınavları Ertelenme Kararı! MEB Açıklama Yaptı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) lise sınavları hakkında aldıkları kararları açıkladı. Lise 9, 10, 11 ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınavlara gireceği tarihin ertelendiği bilgisi paylaşıldı. 29 Mart tarihi itibarı ile başlanılması planlanan ve yüz yüze gerçekleştirilecek olan sınavların başlama tarihinin 3 Mayıs’a alındığı kamuoyu bilgisine sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada lise son 12. sınıfların sınavları hakkında farklı bir karar alındığı söylenildi. MEB tarafından yapılan açıklamada lise son 12. sınıfların yapılmakta olan sınavlarının devam edeceği ve bunun yanı sıra 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanma kararı alındığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, illere bir yazı gönderdi ve lise sınavları hakkında alınan kararları bildirdi. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2 Mart tarihli yazısında belirtildiği üzere ortaöğretim kurumlarında uygulanması planlanan sınavlar ile ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı bilgisi hatırlatıldı. Fakat, korona virüs salgınının artması nedeni ile yayılımın durdurulması ve halk sağlığının korunması amacı ile Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından yüz yüze sınavlar ile ilgili yeni kararların alındığı açıklandı.

Halk sağlığının korunması amacı ile alınmış lise sınav tarihlerinin ertelenme kararı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kamuoyu bilgisine sunuldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin almış olduğu kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli bölgeler olarak sınıflandırılma kararı alınan illerde vaka sayılarının artması ardından yeni uygulamaların yapılacağı haberi öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),lise öğrencileri için yüz yüze sınav tarihleri hakkında almış oldukları yeni kararları vatandaş bilgisine sundu.

Yapılan açıklamalara göre lise eğitiminde hazırlık,9, 10, 11. Sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavlarının 26 Mart tarihine kadar tamamlanacağı bildirildi. 29 Mart Pazartesi gününden başlaması düşünülen sınavların en erken 3 Mayıs Pazartesi gününde yapılmaya başlanacağı bilgisi öğrenci ve öğretmen bilgilerine sunuldu. Lise son 12. Sınıfların ise sınavlarının devam edeceği ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacağı bilgisi paylaşıldı.