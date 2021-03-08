Lise öğrencisine milyon dolarlık teklif!

ABD'li 17 yaşındaki lise öğrencisi Shanya Robinson-Owens, başarısına uygun bir okula girebilmek için 30 değişik üniversiteye başvuruda bulundu. Başarılı bir öğrenci olduğu bildirilen Owens'ı kaçırmak istemeyen okullardan kabul mektupları yağmaya başladı. Başarılı öğrenciye gelen burs tekliflerinin de 1 milyon doları geçtiği aktarıldı. Shanya Robinson-Owens'ın "George Washington Carver Mühendislik ve Bilim Lisesi" son sınıf öğrencisi olduğu ve kendisine uygun bir üniversitede eğitim almak istediği belirtildi.

"Bu kadar teklif geleceğini hayal edemezdim"

Başvuruları yaparken aklından böylesine burs miktarlarını asla geçirmediğini kaydeden 17 yaşındaki Shanya Robinson-Owens, gelen tekliflerin miktarını görünce şoke olduğunu vurguladı. Bir miktar burs alacağını tahmin ettiğini ancak böylesine büyük rakamlarla karşılaşmayı beklemediğini ifade eden Owens, süreci sosyal medyadan insanlara duyurduklarını kaydetti. Başarılı lise öğrencisi,hastag'ini açarak bu konudaki yaygın görüşleri öğrenmek istediklerinin altını çizdi.

"Kararımı verilen para değil, eğitim kalitesi belirleyecek"

Üniversite eğitiminin kendi geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Owens, bu nedenle halen daha üniversite kampüslerini gezerek araştırmalar yaptığını kaydetti. en fazla parayı veren okulu seçmek gibi bir düşüncesinin olmadığına değinen Owens, ilk kriterin kaliteli bir eğitim ve önü açık bir bölümü seçmek olduğunu ifade etti. Okul hayatını alacağı parayla ilişkilendirmediğini aktaran Owens, okulu sevmemesi halinde bu emeklerinin boşa gideceğini kaydetti. Genç öğrenciye teklif sunan okullar arasında "Moravian College", "Cabrini Üniversitesi", "i La Salle Üniversitesi", "Temple Üniversitesi" ile "Lincoln Üniversitesi" gibi okullar yer alıyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 17:04