Liderler bu hafta koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptıracak!

Türkiye'de toplu aşılama programı başarılı bir şekilde yürütülüyor. Türkiye'ye 30 Aralık 2020 tarihinde Çin'den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısı iki haftalık bir test sürecinden geçmiş, 13 Ocak 2021 tarihinde ise söz konusu aşılara acil kullanım izni verilmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Koca ilk aşıyı canlı yayında yaptırmış, daha sonra Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bazıları da aşılanmıştı. Toplu aşılama programı 14 Ocak 2021 tarihinde başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşılanmasıyla başlayan toplu aşılama programında öncelik sağlık personeline verilmişti.

CoronaVac aşısının iki doz halinde uygulandığı biliniyor. İki doz arasında ise 28 gün bulunuyor. Yani 28 günlük süreyi tamamlayan kişiler, bu hafta CoronaVac aşısının ikinci dozunu yaptıracak. Sağlık Bakanı Koca ile Koronavirüs Bilim Kurulu mensuplarından bazıları, koronavirüs aşısının ikinci dozunu 10 Şubat 2021 tarihinde yaptıracak. 14 Ocak 2021 tarihinde aşı yaptıran sağlık personeli ise ikinci dozu 11 Şubat 2021 tarihinde yaptıracak.

Liderler için ikinci doz vakti geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan da koronavirüs aşısının ikinci dozunu 11 Şubat 2021 tarihinde yaptıracak. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli, koronavirüs aşısının ikinci dozunu 12 Şubat 2021 tarihinde yaptıracak. İYİ Parti lideri Akşener de koronavirüs aşısının ikinci dozunu 12 Şubat 2021 tarihinde yaptıracak. MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) lideri Bahçeli'nin ikinci dozu yaptıracak olması nedeniyle sosyal medya platformlarında yine Gülnaz Şırınga esprisi yapılmaya başlandı.

Gülnaz Şırınga olayı nedir?

Halk TV'de konuşan Özlem Gürses isimli gazeteci, Türkiye'de gergin bir siyaset dilinin hâkim olduğunu ve bunun sokaklarda da etkisini göstermeye başladığını söylemişti. Gürses, Bahçeli'ye koronavirüs aşısının ilk dozunu yapan hemşirenin saldırıya uğradığını ileri sürmüştü. Parodi haberi gerçek sanan Gürses, söz konusu hemşireye bir grup tarafından sopalı saldırı düzenlendiğini ifade etmişti. Gürses, "Gülnaz Şırınga" isimli hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı gerekçesiyle saldırıya maruz kaldığını iddia etmişti. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı, bu tarz bir olayın yaşanmadığını belirterek, başkentte Gülnaz Şırınga isimli bir hemşirenin görev yürütmediğini duyurmuştu. Haberin parodi olduğunu fark eden Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı. Gürses, parodi haber olduğunu anlar anlamaz gerekli müdahalede bulunduğunu ifade etmiş, olayın Sağlık Bakanlığına kadar gitmesine anlam veremediğine dikkat çekmişti.

Bahçeli, bu durumu ti'ye alarak kendisine eşi yapan hemşireye sokak arasında saldırıldığını söylemişti. Devrin değiştiğini kaydeden Bahçeli, Gülnaz Şırınga'nın yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünü belirterek dalga geçmeye devam etmişti. Bahçeli, hemşirelerin bu nedenle koronavirüs aşısını daha dikkatli bir şekilde uygulamaları gerektiğini dile getirmişti. "Gülendam Enjektör"e de esprili bir dille geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, parodi haberleri doğru sananları "utanmaz" olarak anmıştı. Bahçeli, bu duruma sadece güldüğünü belirterek, parodi haberleri gerçekmiş gibi aktaran gazetecilere tarafsız olmaları için çağrıda bulunmuştu.