Levent Gültekin'e Kim Neden Saldırdı?

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'nin Bakırköy'deki merkez binası önünde bir saldırıya uğradı. Gazeteci Gültelin, Murat Sabuncu ile yaptığı programa katılmak üzere Halk Tv binasına gitmişti. Gültekin’e programına başlamak üzere iken 25 kişilik bir grup saldırıda bulundu.

Gazeteci Levent Gültekin, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda yaşadığı arbede olayı hakkında ilk kez yorum yaptı ve çıkacağı programda konuyu detaylı bir şekilde anlatacağını belirtti. Gültekin yayınladığı tweetin sonuna iyi olduğunu da ekledi.

Halk Tv’ye çıkan gazeteci, yaşadığı saldırı olayı hakkında kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden fazla sayıda tehdit mesajı aldığını ifade eden Gültekin, bunu yapanların üç beş kişi değil çok daha fazla olduğunu anlattı. Bu durumun akıl alacak gibi olmadığını ve utanç verici olduğunu açıklarken bir partinin genel başkanlarının kendisine hakaret ettiğini itiraf etti.

Yapılan eleştiriler nedeni ile bir iktidar ortağı partisinin genel başkanı yardımcılarının sosyal medya üzerinden kendisine tehditler savurduğunu açıklayan Gültekin, yazılan mesajların hakaret ve küfür de içerdiğini belirtti. Kendisinden önce birçok gazeteci ve aydın tehditler ile karşılaştığı için tedirgin olarak yaşam sürmekte olan Levent Gültekin, memleketin iyi olması adına mücadeleler verdiğini ifade etti.

Gazeteci, yaptığı açıklamaya detaylar da ekledi ve meydanda taksiden indiği sırada olayın başladığını söyledi. Taksiden indiği zaman bir genç ile göz göze geldiğini ve takip edildiğini fark ettiğini sözlerine ekledi. Hızlandığı zaman onların da hızlandığını anlatan Levent Gültekin, kanala 50- 100 metre kala 25 kişinin kendisine saldırdığını açıkladı. Saldırganların delikanlı diye gezdiklerini ifade eden gazeteci, onların yerinde olsa utanacağını söyledi. Bir kişiye 25 kişinin saldırmasına eşkıyalık adı verildiğini açıklayan Gültekin, yaşadığı durumu eşkıyalık olarak tanımladı. Gazeteci Levent Gültekin, sözlerini onlara hiçbir zaman hakaret ya da küfür etmediğini sadece yaptıklarının yanlış olduğunu söylediğini vurgulayarak tamamladı.