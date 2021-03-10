Le Parisien: Macron artık anladı!

Fransız medyası, 5 ay aradan sonra Türkiyeli mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Fransa-Türkiye ikili ilişkilerinde yeni bir yol haritasında karar kılmasının arka planını yazdı.

Le Parisien gazetesine değerlendirmeler yapan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Bertrand Badie, 5 ay sonra gerçekleşen Macron-Erdoğan görüşmesinde "önemli" ayrıntılar bulunduğunu bildirdi.

Prof. Bertrand Badie, Macron'un Erdoğan ile yaptığı görüşmenin altında birkaç sebebin yattığını belirterek, en önemli nedenin ise "Türkiye'nin gerçek bir bölgesel güç olduğunun kabullenilmesi" olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'da tüm anahtarları elinde tuttuğunun altını çizen Prof. Badie, "Emmanuel Macron, Türkiye ile çatışmayı daha fazla sürdüremeyeceğini anladı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile müzakere, Türkiye ile çatışmadan çok iyidir"

Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yapan Prof. Badie, değerlendirmesini şu şekilde sonlandırdı:

"Emmanuel Macron, Türkiye'ye karşı müzakere kartını oynamanın, Türkiye ile çatışmaya girmekten çok daha iyi olduğunu sonunda anladı. Macron'un müzakere yolunu seçmesinin bir diğer sebebi ise, gaz rezervlerinin tehdit altında olduğunu gayet iyi gören Avrupalı ortaklar, Emmanuel Macron'un izinden gitmeye razı da değiller, hazır da değiller; Yunanistan ve Kıbrıs dışında..."

Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2021, 20:14