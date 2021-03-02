Lavrov: ABD'ye misilleme yapacağız!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Biden yönetiminin, Rusya'ya Navalny'nin tutukluluğu sebebiyle yaptırım uygulayacağı ileri sürülmüştü. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya'nın ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından uygulanması muhtemel yaptırımlara misilleme yapılacağını ifade etti.

Kremlin, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Navalny'nin tutukluluğu sebebiyle yaptırım uygulaması durumunda iki ülke arasındaki ilişkilerin kötüye gideceğini bildirdi.

Reuters haber ajansına göre, ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) iki yetkili isim, Navalny'nin tutukluluğu yüzünden Rusya'ya yönelik yaptırımlar için harekete geçildiğini söylemişti.

Zehirlenmişti

20 Ağustos 2020'de Navalny, Sibirya-Moskova seferini gerçekleştiren uçakta rahatsızlanmış, bu nedenle uçak Rusya'nın Omsk kentine acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Söz konusu hastanede gerçekleştirilen tetkiklerden sonra Navalny'nin sinir gazı Noviçok ile zehirlendiği anlaşılmıştı. Navalny, bu nedenle tedavi için Almanya'ya yollanmıştı.

Ülkesine dönünce tutuklanmıştı

Almanya'da tedavi gördükten sonra açıklama yapan Navalny, kendisini öldürmeye çalıştıklarını ancak başaramadıklarını söylemişti. Navalny, Rusya'ya dönmüş ve kendisi hakkında verilen hapis cezasının şartlarına riayet etmediği için 17 Ocak 2021 tarihinde tutuklanmıştı. Denetimli serbestlik süresini birçok defa ihlâl ettiği kaydedilen Navalny'nin tutuklanması üzerine protesto gösterileri patlak vermişti.

Hapis cezasının gerekçesi neydi?

Navalny, 2012 senesinde başlatılan bir soruşturma kapsamında kardeşiyle birlikte Almanya merkezli bir kozmetik şirketini zarara uğrattığı gerekçesiyle yargılanmıştı. Kozmetik şirketini 50 milyon ruble zarara uğrattıkları iddia edilen kardeşlere 2014 senesinde 3,5 sene hapis cezası verilmişti. Yapılan itirazlar üzerine Navalny, 10 aylık ev hapsine çarptırılmıştı. Rus muhalif lider hakkında denetimli serbestlik kararı verilmiş, cezanın kalanının ertelenmesi kararlaştırılmıştı. Kozmetik şirketi böyle bir şeyin yaşanmadığını söylese de mahkeme tarafından Navalny'e ceza verilmişti. Rus muhalif liderin avukatları bu nedenle birçok kez AİHM'e başvurmuştu.

3,5 senelik ceza onanmıştı

Moskova'da mahkemeye çıkarılan Navalny'nin 24 Eylül 2020 tarihinden beri nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olunmadığı ve söz konusu muhalif liderin denetimli serbestlik kuralını 50'den fazla ihlâl ettiği kaydedilmişti. Savcı, Navalny'e daha önce verilen 3,5 senelik hapis cezasının hayata geçirilmesini istemişti. Mahkeme heyeti bunu kabul etmiş ve Navalny'e yönelik 3,5 senelik hapis cezasının onandığı belirtilmişti. 10 aylık ev hapsinin çıkarılması üzerine Navalny'e 2 sene 8 ay hapis cezası verilmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 16:15