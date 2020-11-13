KYK Borcu Yapılandırma, 2020 KYK Borcu Yapılandırma Nasıl Olacak?

Vatandaşlarımız korona virüsle birlikte gelen ekonomik sıkıntılar sebebiyle geçim sıkıntısı yaşamaktadırlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan talepler de bu yönde gelişiyor. Vatandaşlarımız zaten geçim sıkıntısı yaşarken bir de buna ek olarak gelen borçlarla mücadele edemiyorlar. KYK borçları sebebiyle vatandaşlarımız oldukça sıkıntıdalar. Vatandaşlarımız KYK borçlarını ödemek için öce bir iş bulup çalışmaları gerekiyor. Zaten günümüz şartlarında vatandaşlarımız üniversiteyi bitirdikten sonra bir iş bulma konusunda oldukça sıkıntılı süreçler yaşıyorlardı. Vatandaşlarımız bunun yanında da korona virüs ile birlikte gelen işsizlik de buna eklendiği zaman iş bulma konusunda iyice sıkıntı yaşamışlardır. İş bulamayan vatandaşlarımız da bu borçları ödeyemiyorlar. Vatandaşlarımız bir nebze olsun rahatlamak için borçların yapılandırılmasından yararlanmak istiyorlar.

ÖĞRENİM KREDİSİ İÇİN YAPILANDIRMA MI YAPILACAK?

Vatandaşlarımızın zorlu korona virüs sürecinde gündemlerinde olan en önemli konulardan bir tanesi de vatandaşlarımız tarafından ödenemeyen KYK borçları vatandaşlarımız korona virüs sürecinde gelen işsizlik ile de birlikte borçlarını ödemekte iyice zorlanıyor. KYK borçları için vatandaşlarımızın borç affı yapılması talepleri de devam etmekle birlikte vatandaşlarımız borçlarını ödemek için de kolay yollar arıyorlar. Herhangi bir af söz konusu değildir. Fakat vatandaşlarımız borçlarını daha kolay ödeyebilsinler diye devlet tarafından borçlar yapılandırılıyor. Vatandaşlarımız bu yapılandırmadan yararlanmak istiyorlar. Vatandaşlarımızın borçlarını ödeyebilmesinin tek yolu borçlarını yapılandırabilmektir.

Vatandaşlarımız tarafından yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımız merakla bekliyorlar. Vatandaşlarımız tarafından yapılandırmanın şartları merak ediliyor. Binlerce vatandaşımız her yerden bu şartlara ve yapılandırma detaylarına dair bilgileri arıyorlar. Kredi yapılandırması ile ilgili AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş "Çok geniş bir yapılandırma teklifini komisyona vermiş olduk. Yapılandırılan borçlarda ilk ödeme Şubat 2021'de yapılacak. 18 ay taksit halinde yapılandırma gerçekleştirilecek" dedi.

KYK BORÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILDI!

Vatandaşlarımız tarafından beklenen açıklama geldi. Binlerce vatandaşımız borçarına ilişkin ayrıntıları merak ederken yapılan açıklama gecikmedi. Yapılan açıklamada "İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak. Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları. Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında. Maksimum 18 eşit taksit var bunda da. Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında. Yine yılsonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var. Yapılandırmada çok farklı kurumlar var, yaklaşık 500 milyar TL gibi bir rakam burada telaffuz edebiliriz." Dendi.