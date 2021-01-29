Kuzey Kore hakkında flaş iddia! Aşı bilgilerini çalmışlar

Kuzey Kore’de koronavirüs aşısına ilişkin flaş bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu ülkenin koronavirüs aşılarının üretimine ilişkin bilgileri batılı devletlerden çaldığı iddia edildi. Söz konusu ülkenin bu şekilde kendi aşısının üretimini gerçekleştirdiği ileri sürüldü. Kuzey Kore'de koronavirüs aşısına ilişkin faaliyetlerin Kim Il Sung Üniversitesi'nde yürütüldüğü bildirildi. Güney Kore medyası, aşının birinci faz denemeleri ile ikinci faz denemelerinin sona erdiğini öne sürdü.

Kuzey Kore'de hiç vaka yok mu?

Kuzey Kore'de şimdiye dek hiç koronavirüs vakası bildirilmedi. Söz konusu ülkede koronavirüs belirtisi taşıyan kişilerin üstünde aşı denemelerinin gerçekleştirildiği iddia edildi. Kuzey Kore'de koronavirüse ve aşı üretimine ilişkin bilgileri ele geçirmek için yetkililer tarafından "bilgisayar korsanlığı örgütü" ifade edildi. Batılı devletlerden aşı üretimine ilişkin bilgilerin de bu örgüt tarafından çalındığı öne sürüldü.

Kuzey Kore, koronavirüsü önlemek için 2020 senesinde Çin ile sınırlarını kapatmıştı. Söz konusu ülkede şimdiye dek hiç vaka tespit edilmediği ileri sürülüyor. Bu nedenle Kuzey Kore'de aşılama sürecinin ne şekilde yürütüleceği belirsizliğini koruyor. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), bu ülkede iller arası ulaşım ile toplu ulaşıma ciddi kısıtlamalar getirildiğini ifade ediyor. Kuzey Kore'de 5'ten fazla insanın bir arada bulunmasına yasak getirildiği belirtiliyor. Dünya genelinde 2 milyon 200 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsün Kuzey Kore'ye hiç sıçramamış olması şaşırtıcı. Bu konuda hala belirsizlikler var.

Kuzey Kore'de koronavirüse ilişkin istihbarat elde etmek üzere "Bureau 325" isminde özel birim birim oluşturulduğu ileri sürüldü. Söz konusu birimin, merkez komitesinden talimat aldığı ifade edildi. Bu birimin Kim Jong-un'un kardeşi olan Kim Yo-Jong'a bilgi verdiği kaydedildi.

Koronavirüs önlemi olarak insan öldürüyorlar!

İddialara göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un koronavirüs aşısı yaptırdı. Söz konusu ülkede koronavirüse karşı ciddi tedbirler alındı. Güvenlik birimleri, koronavirüse karşı çareyi insanları öldürmekte buldu. Güney Kore'den Eylül ayında Kuzey Kore'ye geçmeye çalışan bir yetkiliye, sınırı geçmesinin ardından ateş açıldı. Balıkçılıktan sorumlu olduğu öğrenilen kişinin koronavirüse karşı tedbir amaçlı vurulduğu ileri sürüldü. Bunun üzerine özür dilemek için ülke yetkilileri tarafından Güney Kore'ye bir mektup gönderildi.

Kuzey Kore'nin koronavirüs tedbiri olarak insanlara ateş açtığını gösteren bir olay da 28 Kasım 2020 tarihinde yaşandı. Çin sınırında kaçakçılıkla uğraşan bir kişiye ateş açıldı. 50'li yaşlarda olduğu kaydedilen kişinin, Kuzey Kore'ye girer girmez vurulduğu öğrenildi. Söz konusu kişinin vurulma gerekçesi olarak da koronavirüs tedbirlerine aykırı davranması ve risk teşkil etmesi gösterildi. Güney Kore, yaşanan bu olayları "insanlık suçu" olarak nitelendirdi.