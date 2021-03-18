Kuzey Kore'den Biden'a: Bunlar ucuz numaralar!

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) Joe Biden yönetimi, Kuzey Kore ile temas kurma çabasında olunduğunu ancak söz konusu ülkeden herhangi bir karşılık gelmediğini söylemişti. Hint-Pasifik turuna çıkan Biden, Kuzey Kore ve Çin aleyhine açıklamalarda bulunmuştu. Biden'ın açıklamalarına Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Bu tepkiyi veren kişi ise Kuzey Kore Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui oldu.

"Düşmanca politikaları bıraksın"

Biden yönetiminin temas kurma çabalarını doğrulayan Choe, bu çabaları "ucuz numaralar" olarak nitelendirdi. Choe, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) öncelikle düşmanca politikalardan vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Söz konusu açıklama sırasında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken Güney Kore'deydi.

"Mail ve mesaj gönderiyorlar"

Şubat ayından itibaren Biden yönetiminin üçüncü bir ülke aracılığıyla mail ve mesaj gönderdiğini aktaran Choe, söz konusu ülkenin bu şekilde temas kurmaya çalıştığını söyledi.

"Vakit kazanmak istiyorlar"

Choe, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) algı operasyonu düzenlemek ve vakit kazanmak amacıyla ucuz numaralara başvurduğunu belirterek, Biden yönetiminin sadece nükleer silahsızlanmaya yönelik söylemlerde bulunduğunu dile getirdi.

"Yaptırımlar sürüyor"

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımlarının sürdüğünü ifade eden Choe, söz konusu ülkenin askerî tatbikatlara da devam ettiğini belirtti. Choe, düşmanca politikaların bir kenara bırakılmaması ve her iki ülkenin de eşit şartlarda fikirlerini dile getirmesine imkân verilmemesi durumunda diyalog kurulamayacağını söyledi.

İlerleme yok

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) bir önceki başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iki önemli zirve gerçekleştirmiş ancak iki ülke arasındaki ilişkilerde herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı. Biden, "Kore Yarımadası'na yönelik nükleer silahsızlandırma" söylemini değil, "Kuzey Kore'ye yönelik nükleer silahsızlandırma" söylemini kullanmaya başlamıştı. Kim Jong-un'un kardeşi olan Kim Yo-jong'un, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) kendi uykularını kaçıracak eylemlerde bulunmaması gerektiğini belirterek tehditler savurmuştu.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Kuzey Kore'ye yönelik nükleer silahsızlandırmaya yoğunlaşacaklarını söylemişti. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik nükleer silahsızlandırmanın sağlanması yönündeki diplomatik girişimlere destek verileceği ifade edilmişti.

Dışişleri Bakanı Blinken, Pyongyang yönetimi tarafından sistematik bir şekilde insan haklarının ihlâl edildiğini bildirmiş, söz konusu ülkenin nükleer silahlardan arındırılması için çaba harcanacağını dile getirmişti.

"Kore Yarımadası denilmeli"

Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui-yon ise ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) "Kore Yarımadası" değil de "Kuzey Kore" ifadesini kullanmasına ilişkin açıklamada bulunmuştu. Chung, "Kore Yarımadası" ifadesinin kullanılması gerektiğini belirtmişti. Güney Kore'nin nükleer silahlardan arınmış durumda olduğunu kaydeden Chung, "Kore Yarımadası" tabirinin kullanılması durumunda Kuzey Kore'nin de nükleer silahsızlandırma politikasını izleyebileceğini söylemişti.

Uluslararası anlaşmalar ile BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) kararlarında en az 10 senedir "Kore Yarımadası" tabiri kullanılıyor. Trump ile Kim arasında 2018 senesinde imzalanan deklarasyonda da "Kore Yarımadası" ifadesi kullanılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 13:06