Kuzenlerin Tüfekle Oyunu Kötü Bitti

Denizli Merkez ilçesinde yaşanan korkunç olayda 12 yaşındaki kuzen A.H.C.’nin elindeki tüfeği bir anda ateş alması sonucu 13 yaşındaki küçük kız E.S.D. boynundan yığılarak yere yığıldı. Yaşanan üzücü olay sonrası kuzenlerin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Yapılan ihbar sonucunda olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri ve polisler hemen 13 yaşındaki küçük kıza ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızın orada hayatını kaybettiğini ifade etti. Denizli’de yaşanan korkunç olayda kuzenlerin ailesi sinir krizi geçirirken A.H.C.’nin ise gözaltına alındığı öğrenildi. İnceleme ekipleri olay yerine gelerek bölgede incelemeler yaptı. iki kuzenin oyun oynadığı sırada meydana gelen korkunç olayın hemen sonrasında A.H.C.’nin babası hemen eve oğlunun yanına gelerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Küçük kızın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken E.S.D.’nin cansız bedeninin ise otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldüğü öğrenildi.