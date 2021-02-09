Kuyumcu Soyguncusu Sahte Altınlarla Kaçtı…

Konya’nın Meram ilçesinde yaşanan olayda, Hüsnü Bağcıatal’ın işlettiği bir kuyumcuda altın alma bahanesiyle bir kişi içeri girdi. Dükkan sahibinin oğlunu tabanca ile tehdit eden soyguncu, “Dağıtırım beynini, altınları doldur” diyerek altın istedi.

Bilezikleri torbaya koydu…

Kuyumcu, soyguncunun kendisine silah yöneltmesi üzerine torbaya hızlı bir şekilde vitrindeki bilezikleri koydu. Torbayı alan soyguncu olay yerinden uzaklaştı ve soygun anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kuyumcunun sahibinin oğlu olan Mehmet Bağcıatal, olay esnasında vitrinde duran sahte bilezikleri torbaya koyduğunu belirtti ve hayatını riske atmak istemediğini belirterek, “Çeyrek altın sordu. Daha sonra silahını çıkardı. 'Doldur buraya' dedi ve biraz kelime oyunu yaptı. Kendimi riske atmak istemedim. Sahte olduğunu bildiğim için demo altın bırakıyoruz. Beni ‘öldürürüm seni, beynini dağıtırım' diyerek tehdit etti” ifadelerini kullandı.