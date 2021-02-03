Kuvvetli yağış ve hortum uyarısı yapılan illerimiz! 3 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 3 Şubat Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Elâzığ ve Malatya çevreleri, Adana'nın kuzey kesimleri, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Burdur, Afyon, Manisa, Bursa, Yalova, Balıkesir, Kocaeli ve İstanbul'da sağanak yağış ve yerel olarak da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Söz konusu rapora göre; diğer kesimlerin az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

İzmir ve Aydın için uyarı!

Aydın'ın kuzeybatısı ile İzmir'de bugün akşam ve gece vakitlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların bu nedenle su baskını, sel, hortum ve kuvvetli rüzgâr riskine karşı hazırlıklı olmaları önem arz ediyor.

İzmir'de 8 saatte bir aylık yağış düşmüştü

Dün 8 saatte bir aylık yağışın düştüğü İzmir'i sel vurmuştu. Kuvvetli yağış nedeniyle birçok yerde su birikintileri oluşmuştu. Sokak ve caddelerin sular altında kaldığı görülmüştü. İzmir Valisi Köşger, çok sayıda yol ile alt geçidin sular altında kaldığını duyurmuş ve vatandaşların zorunlu olmadığı sürece evlerinden ayrılmamaları gerektiğini ifade etmişti. Ulaşımda sıkıntıların yaşanması sebebiyle kamu personeline yarım günlük izin verilmişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, İzmir'de bulunan bütün derelerin taştığını ifade ederek, yaşanan gelişmeleri "büyük bir felaket" olarak nitelendirmişti. İzmir'e bugün için yapılan kuvvetli yağış uyarısı da vatandaşları endişelendiriyor.

İstanbul hava durumu

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da akşam ve gece vakitlerinde aralıklı olacak şekilde sağanak yağışın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.

İzmir hava durumu

Çok bulutlu geçmesi beklenen İzmir'de aralıklı olacak şekilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkisini göstereceği öngörülüyor. İzmir'de akşam ve gece vakitlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İzmir'de beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Antalya'da beklenen en yüksek sıcaklık 21 derece.

Ankara hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'da beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

Zonguldak hava durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Zonguldak'ta beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Trabzon hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülen Trabzon'da beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Erzurum hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilen Erzurum'da beklenen en yüksek sıcaklık 4 derece.

Diyarbakır hava durumu

Az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen Diyarbakır'ın çok bulutlu ve öğle vakitlerinin ardından aralıklı olacak şekilde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diyarbakır'da beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.