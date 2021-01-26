Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerimiz!

Meteoroloji'nin 26 Ocak Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin hem batısının hem de kuzeyinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Akdeniz, Afyonkarahisar ve Kütahya haricinde Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi'nin batı kesimleri, Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı'da yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genel olarak sağanak biçiminde olacağı öngörülüyor. Batı Akdeniz ile Ege Bölgesi'nin kıyılarında yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Çanakkale ve Trakya'da gece vakitlerinde kar yağışının etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Antalya, Manisa, Kıyı Ege ve Trakya'da kuvvetli yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde şiddetli olacak şekilde don ve buzlanma hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları nasıl olacak?

Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Türkiye'nin diğer bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre yüksek olacağı tahmin ediliyor. Gece vakitleri itibarıyla hava sıcaklıklarının, Trakya'da başlayarak belirgin şekilde azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den vatandaşlara önemli uyarılar

Don ve buzlanma: Doğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde yerel olacak şekilde şiddetli don ve buzlanma yaşanacağı öngörüldüğünden vatandaşların özellikte araç kullanırken dikkatli olmaları önemli.

Çığ tehlikesi: Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimleri ile Doğu Karadeniz'in iç taraflarında kar kalınlığı fazla olabileceğinden vatandaşların çığ tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor.

Fırtına: Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli rüzgâr, Batı Akdeniz'in iç tarafları, Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde kuvvetli rüzgârın yanı sıra fırtınanın etkili olacağı tahmin edildiğinden vatandaşların muhtemel felaketlere karşı dikkat etmeleri şart.

Kuvvetli yağış: Antalya, Manisa, Çanakkale, Kıyı Ege ve Trakya'da kuvvetli yağışın etkisini göstereceği öngörüldüğünden sel ve su baskını gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması önem taşıyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, ayrıca öğle vakitlerinin ardından sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği, ayrıca aralıklı olacak şekilde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, ayrıca sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği, ayrıca öğle vakitlerinde sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 12 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçmesi, ayrıca öğle vakitlerinde sağanak yağışın etkisini göstermesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 0 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın az bulutlu geçmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 11 derece.