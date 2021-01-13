Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerimiz! 13 Ocak hava durumu

Meteoroloji'nin 13 Ocak Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Edirne’nin güneyi, Bingöl, Muş ve Erzurum çevreleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin doğusu ile güneyinde yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak ve sağanak biçiminde olacağı tahmin edilen yağışların, Edirne'nin güneyi, Erzurum çevreleri, İç Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi ve Batı Karadeniz'in içlerinde yerel olarak kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.

Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elâzığ, Malatya ve Giresun çevreleri, Muğla'nın doğusu, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Ege'de yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nin doğu kesimlerinde sabah vakitlerinde don hadisesi ile buzlanma hadisesinin etkili olacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin batısı, iç kesimleri ve güneyinde hava sıcaklıklarının belirgin düzeyde azalma kaydetmesi bekleniyor. Diğer kesimlerde ise hava sıcaklığının kritik seviyede değişmesi beklenmiyor. Rüzgârın güneyden hafif şiddette eseceği tahmin edilirken, bazen orta şiddette eseceği öngörülüyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin iç tarafları, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güney Ege'de kuvvetli rüzgârın etkisini göstereceği tahmin edilirken, ara sıra fırtına ve yükseklerde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgâr için uyarı geldi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyi, Doğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi'nin iç tarafları, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Güney Ege'de kuvvetli rüzgârın yanı sıra fırtına beklendiğinden ve yükseklerde ise kuvvetli fırtınanın etkisini göstereceği tahmin edildiğinden vatandaşların çeşitli olumsuzluklara karşı dikkat etmeleri gerekiyor. İç Anadolu Bölgesi'nin güney kesimlerinde kum fırtınası yaşanması bekleniyor.

Kuvvetli yağış için uyarı geldi

Bingöl, Tunceli, Erzincan, Elâzığ, Malatya, Giresun çevreleri, Muğla'nın doğusu, Orta Karadeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Ege'de yağışların kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden ve güneyden kuvvetli rüzgârın etkisini göstereceği beklendiğinden vatandaşların farklı olumsuzluklara karşı tedbiri elden bırakmamaları gerekiyor.

Sarı uyarı ve turuncu uyarı yapılan illerimize dair harita şu şekilde:

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da aralıklı olarak sağanak yağış bekleniyor. 7°

Ankara hava durumu

Ankara'nın çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Ankara'da sağanak yağışın yanı sıra aralıklı olarak kar ve karla karışık yağmur bekleniyor. 12°

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İzmir'de gece vakitlerinin ardından sağanak yağış bekleniyor. 14°

Antalya hava durumu

Antalya'nın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Antalya'da sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 17°

Trabzon hava durumu

Trabzon'un çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon'da akşam vakitleri itibarıyla sağanak yağış bekleniyor. 21°

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Zonguldak'ta sağanak yağış ve yağmur bekleniyor. 10°

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Diyarbakır'ın aralıklı olarak çok bulutlu ve akşam vakitlerinin ardından sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. 14°