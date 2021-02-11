Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerimiz! 11 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 11 Şubat Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre, Türkiye'nin batı kesimleri ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu ve yerel olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Eskişehir çevreleri, Batı Akdeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nin yağışlı geçeceği tahmin edilirken, Türkiye'nin diğer yerlerinin az bulutlu olacağı öngörülüyor. Genel olarak sağanak ve yağmur biçiminde etkili olması beklenen yağışların Antalya çevreleri ile Kıyı Ege'de yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış biçiminde etkili olacağı tahmin ediliyor. Kırklareli'nin yükseklerinin gece vakitlerinde kar yağışlı ve karla karışıl yağmurlu geçeceği öngörülüyor. İzmir'in kuzeyi, Edremit Körfezi, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıkları azalacak!

Türkiye'de hava sıcaklıklarının normal şartlara kıyasla 6-12 derece yüksek olacağı tahmin ediliyor. Gece vakitlerinden itibaren Türkiye'nin kuzeybatısında hava sıcaklıklarının ciddi seviyede azalacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağış ve fırtına için uyarı!

İzmir'in kuzeyi, Edremit Körfezi ve Çanakkale çevrelerinde akşam vakitlerinde, Muğla çevrelerinde gece vakitlerinde kuvvetli yağış beklendiği için hazırlıklı olunması gerekiyor. Marmara Bölgesi'nin güneyi ile Kıyı Ege'de rüzgârın güneyden ve güneybatıdan eseceği tahmin ediliyor. Trakya'ya gece vakitlerinden itibaren rüzgârın fırtına ve yerel olacak şekilde fırtına biçiminde eseceği öngörüldüğü için dikkatli olunmasından fayda var.

Çığ için uyarı!

Hava sıcaklıklarının normal koşullara göre 6-12 derece yüksek olması bekleniyor. Bu nedenle hem Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunda hem de Doğu Karadeniz'de kar erimesinin gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülen İstanbul'da gece vakitlerinde yağmur bekleniyor. İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir hava durumu

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülen İzmir'de akşam vakitleri itibarıyla sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışın etkili olacağı tahmin edilen İzmir'de en yüksek sıcaklığın 19 derece olacağı öngörülüyor.

Parçalı bulutlu ve çok bulutlu geçeceği öngörülen Antalya'da akşam vakitleri itibarıyla sağanak yağış ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Antalya'da en yüksek sıcaklığın 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Ankara hava durumu

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülen Ankara'nın aralıklı olarak çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 17 derece olacağı tahmin ediliyor.

Zonguldak hava durumu

Parçalı bulutlu ve az bulutlu geçeceği öngörülen Zonguldak'ın aralıklı olarak çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Zonguldak'ta en yüksek sıcaklığın 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon hava durumu

Az bulutlu geçeceği öngörülen Trabzon'da en yüksek sıcaklığın 17 derece olması bekleniyor.

Erzurum hava durumu

Az bulutlu geçeceği öngörülen Erzurum'da en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır hava durumu

Az bulutlu geçeceği öngörülen Diyarbakır'da en yüksek sıcaklığın 16 derece olması bekleniyor.