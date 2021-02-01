Kuvvetli yağış uyarısı yapılan illerimiz! 1 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 1 Şubat Pazartesi günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin batısı ile iç kesimlerinin çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Burdur'un doğusu, Isparta'nın çevreleri, Antalya, Kıyı Ege ve Marmara Bölgesi'nin batısında sağanak yağış ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinin ise açık ve az bulutlu geçeceği öngörülüyor.

Balıkesir kıyıları, Çanakkale'nin çevreleri ve Trakya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Orta Karadeniz, Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde rüzgârın güneyden kuvvetli esmesi bekleniyor. Türkiye'nin batısında rüzgârın yerel olacak şekilde fırtına biçiminde eseceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin doğu kesimleri ile iç kesimlerinde don ve buzlanmanın etkisini göstereceği öngörülüyor. Aynı zamanda söz konusu kesimlerde yerel olacak şekilde sis ve pus bekleniyor.

Vatandaşlara kuvvetli yağış için uyarı!

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da 1 Şubat Pazartesi günü öğle vakitleri itibarıyla sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kuvvetli rüzgâr, dolu, su baskını ve sel gibi durumlara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor.

Vatandaşlara çığ için uyarı!

Doğu Karadeniz'in iç taraflarının yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğu kesimlerinde çığ meydana gelme olasılığı mevcut olduğundan vatandaşların dikkatli olmaları önem arz ediyor.

Hava sıcaklıkları

Türkiye'nin batısı ve iç kesimlerinin yanı sıra Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2-5 derece artış göstereceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un parçalı bulutlu ve aralıklı olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in parçalı bulutlu ve aralıklı olacak şekilde çok bulutlu geçmesi bekleniyor. İzmir'de öğle vakitleri itibarıyla sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülürken, gece vakitleri itibarıyla sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 20 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 16 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 2 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, aralıklı olarak az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece.