Kuvvetli sağanak uyarısı yapışan illerimiz! 2 Şubat hava durumu

Meteoroloji'nin 2 Şubat Salı günü için hazırladığı hava durumu raporuna göre; Türkiye'nin batı kesimleri ile iç kesimlerinin çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Bilecik ve Sakarya haricinde Marmara Bölgesi, Burdur'un doğusu, Isparta, Antalya ve Kütahya çevrelerinin sağanak yağışlı ve yerel olacak şekilde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Türkiye'nin diğer kesimlerinin ise az bulutlu geçeceği öngörülüyor. Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçeleri, Balıkesir'in kıyı kesimleri, Aydın, Manisa, İzmir ve Çanakkale çevreleri ile Trakya'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Aydın kıyıları ve İzmir'in güney kesimlerinde çok kuvvetli sağanak yağış ve yerel olacak şekilde şiddetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara sel uyarısı!

Kuvvetli sağanak beklenen illerde ulaşım sıkıntıları, hortum, kuvvetli rüzgâr, dolu, yıldırım, su baskını ve sel gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle vatandaşların daha önceden önlem almış olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye genelinde bu hafta içerisinde yağışların azalması ve lodos sebebiyle hava sıcaklıklarının mevsim normallerine göre 7 derece fazla olması bekleniyor. İstanbul'un 4 Şubat Perşembe günü itibarıyla tüm hafta süresince güneşli geçeceği öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan bir haftalık hava durumu haritalarına göre, Türkiye genelinin 4 Şubat Perşembe günü sıcak ve güneşli geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul hava durumu

İstanbul'un çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülürken, gece vakitlerinde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 15 derece.

İzmir hava durumu

İzmir'in çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, aralıklı ve yerel olacak şekilde kuvvetli sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. İzmir'in güneyinde yerel olacak şekilde şiddetli sağanak bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Antalya hava durumu

Antalya'nın çok bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği öngörülürken, aralıklı olacak şekilde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 19 derece.

Ankara hava durumu

Ankara'nın az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 14 derece.

Zonguldak hava durumu

Zonguldak'ın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 18 derece.

Trabzon hava durumu

Trabzon'un az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 17 derece.

Erzurum hava durumu

Erzurum'un az bulutlu ve parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 6 derece.

Diyarbakır hava durumu

Diyarbakır'ın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor. Beklenen en yüksek sıcaklık 13 derece.