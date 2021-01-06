Küvette Ölü Bulunan Hostes İçin Toplu Tecavüz İddiası

Filipinler’de yaşanan ve herkesi şok eden olayda, 23 yaşındaki uçuş görevlisi Christina Angelica Dacera, kaldığı otelin küvetinde ölü bulunmuştu. Makati şehrinde yaşanan olayda genç hostes, yılbaşı kutlaması için şehirdeki City Garden oteline gitti. Sabah iş arkadaşı onu küvette görünce uyuyakaldığını sandı ve üstüna battaniye örttü. Ancak birkaç saat sonra onu yeniden orada gördüğünde yüzünün maviye döndüğünü gören iş arkadaşı, yetkililere haber verdi.

Cinsel istismar mı var?

Otel odasına gelen sağlık personelleri, genç hostesin öldüğünü belirtti. Olayın ardından açılan soruşturmada, Dacera’nın vücudunda bazı morluklar ve kesiklerin olduğu, bununla birlikte cinsel istismara yönelik kanıtlar olduğu aktarıldı. Otelde yan odada bulunan 11 kişi, bu iddiaların ardından gözaltına alındı.

Filipinler’in, Makati emniyet müdürü, şu anda suçlamaların kanıtlı olmadığını ve geçici olduğunu, otopsinin ardından genç kadının ölüm nedenini ortaya çıkacağını belirtti.