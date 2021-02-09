Kütahya’da Domuza Çarpan Minibüsün Devrilmesi Sonucunda 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Kütahya Simav’da üzücü bir olay yaşandı. Yolda seyir halinde olan minibüs önünde çıkan domuza çarptı ve ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Kütahya’da araç önüne çıkan domuz minibüsün devrilmesine sebep oldu. Olay yerinde bir kişi can verirken aynı aileden olan 2 kişi ise ağır yaralı olarak 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı iki kişi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Seyir halindeki 55 yaşındaki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi aynı aileden olan 3 kişinin can vermesi ile sonuçlandı. Kütahya Simav’da seyir halinde olan minibüsün önüne çıkan domuz, araç sürücüsüne direksiyon hakimiyetini kaybettirdi. İşte detaylar…

Korkunç kazada aynı aileden olan 3 kişi hayatını kaybetti. Aynı aileden olan üç kişinin olay yerinde can vermesi ile son bulan feci trafik kazası Kütahya Simav’da meydana geldi. Minibüs sürücüsünün 55 yaşında olduğu ve isminin Erdoğan Damrık olduğu anlaşıldı. 55 yaşındaki minibüs sürücüsü yolda seyir halinde iken önüne çıkan domuza çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü minibüsün savrulup devrilmesine sebep oldu. Kazaya şahit olanlar ihbarda bulunarak olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gelmesini sağladı. Korkunç kazayı görenler hemen 112 sağlık personeline ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler hemen ilk incelemeyi gerçekleştirdi. İlk müdahalede bulunan sağlık ekipleri kaza sırasında minibüsten fırlayan sürücü 55 yaşındaki Erdoğan Damrık’ın olay yerinde can verdiğini ifade etti. Aynı şekilde 55 yaşındaki sürücü ile aynı aileden olan 55 yaşındaki Ayşe ve 35 yaşındaki Hatice Damrık ise ağır yaralı olarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı 2 kişi doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili olan inceleme halen devam etmekte.