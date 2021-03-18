Kurz: Rus aşısına derhal onay verilmeli!

Avrupa ülkeleri, daha önce yüzüne bile bakmadıkları Sputnik V aşısına yönelmeye başladı. Sipariş ettikleri aşıların tedarikinde sorun yaşayan Avrupa ülkeleri, hem Sputnik V aşısına hem de CoronaVac aşısına dikkatini çevirdi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AB'de (Avrupa Birliği) daha fazla koronavirüs aşısının bulunması gerektiğini belirterek, bu şekilde koronavirüsle mücadelede daha iyi bir durumda olunabileceğini söyledi.

"Kullanıma onay verilmeli"

Kurz, Rusya'da üretilen Sputnik V aşısı dâhil bütün güvenilir aşıların kullanımına derhal onay verilmesi için çağrıda bulundu. Sputnik V aşısının Avusturya'da kullanılabileceğini belirten Kurz, bunun kesinlikle gerçek olduğunu ifade etti.

Neden Rus aşısına eğilim başladı?

AB (Avrupa Birliği) ülkeleri, koronavirüs aşılarının tedariki bakımından sıkıntılı bir süreç yaşamaya başladı. Öte yandan, Oxford-AstraZeneca aşısının kan pıhtılaşmasına neden olduğunun ileri sürülmesi üzerine söz konusu aşının kullanımı da bazı ülkelerde geçici olarak durduruldu. Bunun üzerine Avrupa ülkeleri, Sputnik V aşısına ilgi duymaya başladı.

Hangi ülkeler kullanıyor?

AB (Avrupa Birliği) yetkililerinden biri, Sputnik V aşısını üreten enstitü ile görüşmeyi düşündüklerini söyledi. Macaristan ve Slovakya, şu anda Sputnik V aşısını kullanıyor. Çekya da bu aşının kullanımı için harekete geçmiş durumda.

Aşılama programı yavaşladı

İngiltere'de aşılama programına hız kazandırılması ve tedbirlerin esnetilmesi ancak AB (Avrupa Birliği) ülkelerinde aşılama programlarının yavaşlaması, İtalya'nın yeniden tam kapanmaya gitmesi, Fransa'da sağlık sisteminin üstündeki baskının artması ve Almanya'da üçüncü dalganın yaşandığının bildirilmesi tepkilere yol açtı. Şu ana kadar 6 tane aşı üreticisi ile anlaşan AB (Avrupa Birliği), 4 tane aşı için acil kullanım onayı verdi.

İtalya'da Rus aşısı üretilecek

İtalya'da Sputnik V aşısının üretimi için bir anlaşmaya imza atılmıştı. Söz konusu anlaşmanın ardından Sputnik V aşısının Avrupa ülkelerinde kullanımına yönelik tartışmalar başladı. Tıp dergisi Lancet'te Sputnik V aşısının yüzde 91,6 oranında etkili olduğunun belirtilmesi ve İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin olumlu bir tavır sergilemesiyle beraber söz konusu aşıya yönelik ilgi arttı. Draghi, Avrupa ülkelerinde aşılama programına hız kazandırılması gerektiğini söyledi. Rusya'ya yönelik yaptırımların sonlandırılması gerektiğini belirten Draghi, diğer ülkeleri de Rus aşısına yönlendirme çabasına girişti. İtalya Sağlık Bakanı da aşının nerede üretildiğinin bir öneminin olmadığını belirterek, Rusya ile bu konuda iş birliği yapılabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021, 14:17