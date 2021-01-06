Kuruluş Osman 13 Ocak Yeni Bölüm Var Mı Yok Mu? ATV Kuruluş Osman neden yok?

Son dönemlerin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi her geçen gün izleyici kitlesini arttırıyor. Sosyal medyada yapılan anketlerde Çarşamba günü yayınlanan en iyi dizi olarak gösterilen Kuruluş Osman için reyting sıralamaları da aynı gerçeği gösteriyor. Dizinin bu akşam saat 20.00'da yeni bölümü (41.bölüm) ATV ekranlarında yayınlanacak ancak izleyicilerin merak ettiği bir diğer soru 13 Ocak tarihinde Kuruluş Osman var mı yok mu şeklinde oldu. Diziyle ilgili gelişmeleri ve son dakika haberlerini sizler için bir araya getirdik.

Kuruluş Osman 13 Ocak Yayınlanacak Mı?

ATV ekranlarının favori dizisi Kuruluş Osman 13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlanmayacak. Neden yok? Sorusunun cevabını merak edenler için ise Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçlarının canlı yayınlanması nedeniyle 13 Ocak Çarşamba günü dizi ekranlarda olmayacak. Dizinin yayınlanması gereken gün ve saatte Beşiktaş - Rizespor karşılaşması ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma saat 20:45'te ekranlara gelecek. Kuruluş Osman hayranlarını üzen bu haber ile birlikte yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı da belli oldu. Kuruluş Osman 42. bölüm 20 Ocak Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman Son Bölüm

Osman Bey döneminde geçen ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan dizide, Osman Bey kayı beyi olarak kılaç kuşanmıştı. Son bölümde Osman Bey, Bamsı Bey'de bulunan emanetleri devralmak için yola çıkmıştı. 41. yeni bölüm bu akşam kendi gününde kendi saatinde ekranlarda olacak. Dizinin 42. bölümü ise önümüzdeki hafta yayınlanmayacak. Bir haftalık aradan sonra diziseverler yeni bölümü izleyebilecekler.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 16:42