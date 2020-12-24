Kurtlar Vadisi Geri Mi Dönüyor? Exxen’de mi Olacak?

Exxen, Acun Ilıcalı tarafından açıklanan yeni bir platform olarak tanıtılmıştır. Bu platform içerisinde yarışma programlarından farklı dizilere kadar aranan hemen her türlü içeriğin olması beklenmektedir. Zaman geçtikçe detayları belli olan platform için pek çok ünlü isimle imza aşamasına gelindiği de bilinenler arasındadır. 2021 ocak itibari ile Exxen resmi yayınlarına başlanacaktır. Platformun şimdiden Netflix’e rakip olarak gösterilmesi de merakları artırmaktadır. Son olarak Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek iddialarının ortaya atılmasından sonra gözler yeniden bu platforma çevrilmiştir. Peki gerçekten Kurtlar Vadisi yeniden çekilecek mi?

Kurtlar Vadisi Yeniden Mi Çekiliyor?

Kurtlar Vadisi ülkemizde çekilmiş olan en etkili dizilerden biri olarak kendini göstermektedir. Pek çok farklı kanalda çekilen diziden sonra aynı oyuncularla alternatif sinema filmleri de çekilmiştir. Halktan gelen talep ise dizinin yeniden yayın hayatına dönmesi yönündedir. Kurtlar Vadisi yeniden mi çekiliyor haberleri ise kulislerde yer alan dedikoduların haber sitelerine düşmesinden sonra gündeme gelmiştir. İlk dört senesinde tam olarak doksan yedi bölüm yayınlayan dizi 2016 yılında yayın hayatını sonlandırmıştır. Üç yüz bölümden oluşan dizinin yeni bölümlerinin çekilip çekilmediği konusunda ise henüz resmi bir açıklama gelmiş değildir. Ayrıca yeniden çekilmeye başlandığında hangi oyuncuların dizide oynayacağı da merak konusu haline gelmiştir. Çünkü yapımcılar bazında olduğu gibi oyuncular bazında da herhangi bir açıklama henüz bulunmamaktadır.

Kurtlar Vadisi Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Exxen’de Başka Hangi Diziler Olacak?

hakkında merak edilen konuları tek tek açıklamaya devam etmektedir. Bu çerçevede eskiden çekilmiş olan pek çok dizinin yeni versiyonlarının ekranlara geleceği yönünde bilgiler edinilmiş durumdadır. Zaten eski dizilerin yeni versiyonlarının çekilmesi gündeme geldikten sonra böyle haberler çıkmıştır. Bilindiği üzere Kurtlar Vadisi dizileri de filmleri de Pana Film tarafından izleyicilerle buluşturulmuştur. Ancak yapım firması olan Pana Film konu hakkında hiçbir açıklama yapmış değildir. Aynı şekilde Acun Medya da henüz bu konu hakkında olumlu ya da olumsuz bir açıklama gerçekleştirmemiştir. Resmî kurumlardan bir açıklama gelmemesi milyonlarca Kurtlar Vadisi hayranının heyecanlanmasına neden olmaktadır.

Kurtlar Vadisi fenomeni ile ortak bir yerde yemek yemesi de konu hakkındaki iddiaların güçlenmesine neden olmuştur. Bu kapsamda bir açıklama gelmemesine karşın Exxen dizileri farklı başlıklar altında toplanmaktadır. Yeniden çekilecek olan ve büyük yankı uyandıran dizilerin başında Sihirli Annem yer almaktadır. Sihirli Annem, çekildiği dönemde oldukça ciddi izleyici kitlesine hitap etmiştir. Bu neden yüzünden ilerleyen yıllarda aynı karakterler bir araya getirilerek yeniden çekildiği de bilinmektedir.

Exxen Sihirli Annem çekimlerine yeni oyuncularla başlamıştır. Gelen resmî açıklamalarda dizinin ana karakteri olan Betüş artık Açelya Topaloğlu tarafından canlandırılacaktır. Betüş’ün kocası olan Sadık ise ünlü oyuncu ve sanatçı Emre Altuğ oyunculuğu ile ekranlara gelecektir. Dizinin çekimleri son hızla devam etmektedir. Diğer ünlü oyuncuların yanı sıra yeni yüzlere de yer veren yapım Exxen, yayın hayatına başladıktan sonra izleyicilerle buluşacaktır. Dizinin çekimlerinden yayımlanan fotoğraf ve bilgiler özellikle sosyal medya ahalisi tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Kurtlar Vadisi’nin yeniden çekilmesi kesinleştiğinde aynı özenin gösterileceği tahmin edilmektedir.

Kurtlar Vadisi hayranları yeni sezonun çekilmesi halinde senaryo tahminlerinde de bulunmaktadır. Bu çerçevede en çok merak edilen konu çekimi yapılması durumunda eski oyuncuların dizide olup olmayacağıdır. Gelen tahminler Sihirli Annem ’de olduğu gibi çekilmesi durumunda Kurtlar Vadisi yeni sezonda da yeni oyuncuların olacağı yönündedir.