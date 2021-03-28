Kürşat Ayvatoğlu'ndan İtiraf Geldi!

Lüks aracında uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve o görüntülerden sonra çok tepki alan ve bu tepkilerin ardından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı. Uyuşturucu kullandığını açıkça itiraf eden Ayvatoğlu, "Her şey için çok pişmanım. Hayatımı geri alabilseydim keşke" ifadelerini kullandı.

Lüks aracında burnundan kokain çektiği anlara ait görüntülerinin sosyal medya platformlarında hızlı bir şekilde yayınlmasının ardından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. "Çektiğim kokain değil, pudra şekeriydi" diyen Ayvatoğlu, bu seferde sosyal medya platformlarında alay konusu haline geldi. Ayvatoğlu tekrar göz altına alındıktan sonra başsavcılık, şahıstan kan, kıl ve idrar örneğinin alındığını ve madde kullanımına ilişkin raporun beklendiğini belirtmişti.

Sosyal medya gündemi haline gelen Ayvatoğlu'nun AK Partili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilmiş, Dağ ise yapılan bu iddiaları yalanlamıştı. Kürşat Ayvatoğlu'nun parti bürosunda çalışan bir personel olduğu ve yaşanılan olay sonrası çalışanın, çalıştığı yer ile ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı.

Sosyal medyada hızla yayımlanan görüntüler herkes tarafından çokça eleştirildi. Ayvatoğlu bu görüntülerin ardından lüks aracı içerisinde uyuşturucu madde kullanırken çekilmiş görüntülerin ardından, görüntülerde ki maddelerin kokain değil pudra şekeri olduğunu iddia etmişti. Bu iddialar sosyal medya da alay konusu haline geldi. Ünlü kişilerde Ayvatoğlu'nun pudra şekeri iddiasını sosyal medya hesaplarından alaylı bir şekilde eleştirdi.

Lüks Araç içinde kokain kullandığı görüntüleri sosyal medya platformuna düşen Kürşat Ayvatoğlu açıklama yaptı.

Gözaltında tutulan Kürşat Ayvatoğlu'nun açıklaması, görüntüleri sosyal medyada görüntülerinin yayılmasının hemen ardından kapattığı Twitter hesabı üzerinden yapıldı. Açıklamaya, "Ailesi aracılığı ile kaleme aldığı açıklamadır" notu düşüldü. Kürşat Ayvatoğlu'nun açıklaması şöyle:"Tarafımdan yapılan tek resmi açıklama olup farklı hesaplardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini rica eder saygılar sunarım.