Kürk şapkalı ve mızraklı adam hapishane yemeklerini beğenmedi!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 6 Ocak günü gerçekleşen ve ülke genelinde gerginliğe neden olan Kongre baskını sırasında kürk şapkasıyla ve mızrağıyla dikkat çeken Jake Angeli sosyal medyada gündem oldu. Baskının simgesi haline gelen adamın, 9 Ocak'ta FBI'a teslim olduğu öğrenildi.

Jake Angeli'nin avukatı, 33 yaşındaki adamın hapishanede kendisine verilen yemekleri yemediğini söyledi. Söz konusu adamın annesi, oğlunun yalnızca organik beslendiğini, hapishanede kendisine organik gıda verilmemesi sebebiyle hiçbir şey tüketemediğini ifade etti. Jake Angeli'nin annesi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, organik beslenmemesi durumunda oğlunun hastalanacağını belirtti.

Öte yandan, Adalet Bakanlığı, Kongre baskınında yer alan kişilerin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Kongre baskını sırasında üstsüz olduğu görülen Jake Angeli'nin kürklü bir şapka ve boynuz taktığı görülmüştü. Vücudundaki boyalarla dikkat çeken adamın elinde iki metre uzunluğunda bir mızrak tuttuğu görülmüştü.

Kongre baskını

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) başkanlık seçimlerini kaybeden Trump, söz konusu seçimlerde hile yapıldığına yönelik iddialarını sık sık yinelemişti. Washington'da bir miting gerçekleştiren Trump, destekçilerinden Kongre binasına doğru yürümelerini istemiş ve eylemlerini barışçıl bir şekilde yapacaklarını söylemişti. Fakat olaylar hiç de öyle gelişmemişti. Trump destekçileri, Kongre binasına baskın düzenlemiş, güvenlik güçleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Kongre binasının kapıları ve pencereleri kırılmış, hatta binadan kürsüyü çalanlar bile olmuştu. Ortalığı darmaduman eden protestocular ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmıştı.

Hava Kuvvetleri'nde görevli olduğu öğrenilen bir kadının göğsünde vurulduğu görülmüş, söz konusu kadının öldüğü bildirilmişti. Daha sonra üç protestocunun daha yaşamını yitirdiği ve kafasına darbe aldığı tespit edilen bir polis memurunun da hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Biden, yaşananları "başkaldırı" olarak değerlendirmiş, baskında yer alan kişilerin terörist olduklarını söylemişti. Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Evinize dönün" şeklinde çağrıda bulunmuştu.

Baskının sona ermesinin ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kürsüsünü çalan kişi gözaltına alınmıştı. Pelosi'nin ofisinde bulunan masayı dağıttığı tespit edilen Richard Barnett de gözaltına alınanlardan biri olmuştu. Söz konusu protestocunun Pelosi'nin masasını dağıtmasının ardından ayaklarını uzatması sosyal medyada gündem olmuştu.