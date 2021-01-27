Kurgu Video Paylaşan Youtuber’la İlgili Yeni Gelişme

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da, küçük bir çocukla birlikte kurgu video çeken ve bunun ardından gündeme gelen Fariz B., “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçundan ötürü gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Fariz B.’nin ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde ‘farkındalık için’ yaptığını söyledi

Bakırköy Adalet Sarayı’na getirilen Fariz B., videoyu çekme amacının toplumda dışlanan kesimler hakkında bir farkındalık yaratmak olduğunu söyledi. Bununla birlikte Youtuber genç, bu işten bir kazancı olmadığını söyledi.

Fariz B., videoyla ilgili olarak çocuğun ailesine danıştıklarını ve kendilerinden onay aldığını söyledi. Anne babasının rızası ile çocuğun videoda rol aldığını söyleyen Fariz B., ailenin kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Hakimlik, Youtubera yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın polis merkezine imza verme şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.