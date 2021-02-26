Kuraklık ile mücadele için komisyon oluşturuldu!

Türkiye ciddi şekilde kuraklık tehdidi ile karşı karşıya. Türkiye'de kuraklıkla mücadele edilebilmesi için önemli hamlelerde bulunuluyor. Kuraklık ile mücadele edilmesi, suyun verimli şekilde kullanılması ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması için Meclis Araştırma Komisyonu oluşturuldu.

"Vahşi sulama terk edilmeli"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, son 50 sene içerisinde Türkiye'de 36 tane gölün kuruduğunu ifade etti. Suyun yüzde 60'ının tarımsal sulama için kullanıldığını belirten Yaşar, yüzde 18'inin sanayi için ve yüzde 10'unun da içme ve kullanma suyu şeklinde değerlendirildiğini kaydetti. Yaşar, salma sulama ile vahşi sulamanın terk edilmesi gerektiğini söyledi. Bahçe ve park sulamalarına yönelik düzenlemelere gidilmesi gerektiğini aktaran Yaşar, suyun yanlış kullanılmasının engellenmesini tavsiye etti.

"Botanik bahçelerine önem verilmeli"

MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, global iklim değişikliğinin millî güvenlik bakımından değerlendirilmesini önerdi. Global iklim değişikliğiyle beraber Türkiye'de kurak bir iklimin hâkim olacağını aktaran Kalyoncu, botanik bahçelerinin oluşturulmasını tavsiye etti. Kalyoncu, Ankara'da bulunan botanik bahçesine daha fazla önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Tarım şehirleri için adım atılması gerektiğini belirten Kalyoncu, kırdan kente yönelik göçün de böyle engellenebileceğini söyledi. Kalyoncu, iklim değişikliğinin insan güvenliği üzerinde etkiye sahip olduğuna dikkat çekerek, ekolojik güvenliğin de bu durumdan kötü etkilendiğini dile getirdi.

"Kömürle çalışan termik santraller ortadan kaldırılmalı"

CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Meclis Araştırma Komisyonu'nun kurulması için geç kalındığını ancak yine de memnun olduğunu söyledi. Öztunç, Paris Anlaşması'nın niye uygulanmadığını sordu. İklim krizi ile mücadele edebilmek için ilk olarak kömür ile çalışan termik santrallerin ortadan kaldırılması gerektiğini ifade eden Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'un inadına yapılacağına" dair ifadelerini hatırlattı. Öztunç, Türk milletiyle inatlaşılmaması gerektiğini söyledi.

"Temiz enerji için çalışıyoruz"

AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) Çiğdem Karaaslan, enerji sektörünün yüksek emisyona yol açtığını ve dünyanın kirlenmesine neden olduğunu hatırlattı. Karaaslan, Türkiye'nin temiz ve sürdürülebilir enerji için çalıştığını belirterek, bu hedef doğrultusunda çalışmak isteyen bütün paydaşların önünün açıldığını dile getirdi. Böylece 18 sene içerisinde elektrik enerjisi kurulu gücün 3 kat artış gösterdiğini ifade eden Karaaslan, yenilenebilir enerjinin toplam kapasitenin yarısına getirildiğini söyledi. Karaaslan, 2002 senesinde orman varlığının 20,8 milyon hektar olduğunu belirterek, söz konusu varlığın 2020 senesinde 22,7 milyon hektar olduğunu dile getirdi. 11 Kasım'ın Milli Ağaçlandırma Günü'nü olarak ilan edildiğine dikkat çeken Karaaslan, 2023 senesine kadar 7 milyar fidan dikileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2021, 09:17