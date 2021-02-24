Kur'an'a hakaret paylaşımını RT'ledi!

Sosyal medya platformu Twitter'da "Komünist Manifesto" isimli kitabın ilk baskısının yıl dönümünde skandal bir paylaşımda bulunuldu. Söz konusu paylaşımda, hiçbir kitabın Kur'an-ı Kerim'den daha çok ölüme, zulme, acıya, fakirliğe ve sosyal anlamda geriliğe yol açmadığı ifade edildi.

Slovenya Başbakanı Jansa, Kur'an-ı Kerim'den "ölüme ve zulme yol açan bir kitap" olarak bahsedilen paylaşımı retweet etti. Slovenya İslam Birliği, Jansa tarafından yapılan bu hareketi sert bir şekilde eleştirdi.

"En güçlü biçimde kınıyoruz"

Slovenya İslam Birliği tarafından yapılan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'e karşı bu hamlenin ve Komünist Manifesto ile provokatif bir şekilde kıyaslama yapılmasının en güçlü biçimde kınandığı ifade edildi.

"Değerlere karşı saygılı olmalılar"

Açıklamada, AB'nin (Avrupa Birliği) dönem başkanlığını üstlenen bir ülkenin diğer kültürlere ve dinlere, aynı zamanda birliğin temelini meydana getiren değerlere karşı saygılı olması gerektiği belirtildi. Söz konusu açıklamada, kutsal kitapların değişik bağlamlarda yazıldığı ancak hepsinin bütün insanlık adına kritik mesajlar taşıdıkları aktarıldı.

Komünist Manifesto nedir?

21 Şubat 1848 tarihinde Friedrich Engels ve Karl Marx'ın yayımladığı yazı "Komünist Manifesto" olarak biliniyor. Söz konusu yazı, komünizmin ilk bildirgesi olarak nitelendiriliyor. Komünist Manifesto, devrimle birlikte proletarya (üretim araçlarına sahip olmayan sınıf) tarafından burjuva düzeninin ve üretim araçları tarafından da özel mülkiyetin kaldırılmasını ve sınıfsız bir toplum oluşturulmasını savunuyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 17:18