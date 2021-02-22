Kumarhaneye Baskın Düzenlendi Denizli'de 25 kişiye 112 bin TL Para Cezası Uygulandı

Denizli'de yaşandığı öğrenilen kumarhane baskınında korona virüs yasakları ve tedbirleri de hiçe sayıldı. 25 kişi basılarak para cezasına çarptırıldı. Yaşanan olayın Denizli'de bir iş merkezinde gerçekleştiği haberi öğrenildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda pandemi şartlarının da gözetilmeksizin ve farklı pek çok kural hiçe sayılarak bir araya gelmiş 25 kişi yakalandı. 25 kişinin suçüstü yakalandığı olay Denizli ilinde yaşanırken kumar oynayan kişilere para cezası kesildiği haberi öğrenildi. Polis ekiplerinin yasakları çiğneyen kişilere toplamda 112 bin TL para cezası uygulandığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı. Edinilen en son bilgilere göre Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Topraklık Mahallesi'nde yaşanan olayda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği dahil oldu.

Pamukkale Topraklık Mahallesi'nde meydana gelen olayda yakalanan kişilerin bir süredir takip altında olduğu ve kumar oynamaya devam ettikleri öğrenildi. Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine baskın düzenledi ve şüphelileri suçüstü yakaladı. Olay 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında gerçekleşti. Bir süredir takip altında olan ve kumar oynamaya devam eden 25 kişi gözlem altına alındı ve para cezasına çarptırıldı. Kısa bir süreli gerçekleştirilen takip ardından olay yerine yapılan baskın ile birlikte suçlular yakalandı. Polis ekipleri titizlikle yürüttükleri çalışmayı başarı ile tamamladı. 6 katlı iş Merkezi'ne yapılan baskında iş merkezinin 5. katında yaşanan olay sonucunda yapılan ihbarların doğru olduğu öğrenildi. 25 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından düzenlenen baskında kumar oynatılan yerde arama da gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramalar sırasında 5 kumar masası, para ve para akışının tutulduğu hesap kayıtları ile birlikte çok sayıda oyun malzemesi de bulunduğu öğrenildi. Bununla birlikte Denizli Pamukkale’de 6 katlı İş Merkezi'nde yaşanan olay sırasında sosyal mesafe ve maske kuralına da dikkat edilmediği gözlemlenirken yasaklara aldırmaksızın kumar oynamaya devam eden 25 kişiye 112 bin TL para cezası kesildiği haberi öğrenildi. Aynı zamanda suçluların baskılardan kaçmak amacı ile yangın merdivenini kullandığı haberi dikkat çekti.