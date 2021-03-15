Kum fırtınası iki ülkeyi vurdu! 341 kişi kayboldu

Moğolistan'daki Gobi Çölü'nde başlayan kum fırtınası Çin'in kuzey kesimleri ile kuzeybatı kesimlerini etkiliyor. Söz konusu felaket, "son 10 senenin en büyük kum fırtınası" şeklinde tanımlanıyor.

Sarı alarm!

Çin'in başkenti Pekin'de kum fırtınası sebebiyle uçuşların durdurulduğu ve ülkede sarı alarm verildiği öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama Çin Meteoroloji Müdürlüğünden geldi. Açıklamada, Pekin'in yanı sıra Hebey, Şansı ve Gansu bölgelerinde kum fırtınasının etkili olduğu ifade edildi.

"Dünyanın sonu gelmiş gibi"

Pekin'de kum fırtınası nedeniyle gökyüzünün sapsarı olduğu görüldü. Gökdelenlerin de adeta görünmez olduğu fark edildi. Pekin'de yaşayan Flora Zu isimli bir kişi, kum fırtınasını "dünyanın sonu gelmiş gibi" şeklinde nitelendirdi. Flora Zu, bu havada dışarı çıkmak istemediğini dile getirdi.

341 kişi kayboldu

Moğolistan'da kum fırtınası yüzünden 341 kişinin kaybolduğu bildirildi. Çin'in başkenti Pekin'de yer alan Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu ifade edildi.

Kum fırtınaları devam edecek

Gobi Çölü'ne yakın olması ve Çin'in kuzeyinde kurak bölgelerin bulunması sebebiyle Mart-Nisan döneminde Pekin'de kum fırtınalarının etkili olacağı kaydedildi.

Önlem alınmıştı

Çin hükümeti, muhtemel kum fırtınalarını engellemek amacıyla ağaçlardan meydana gelen yeşil bir duvar örmüş, ayrıca hava koridorları meydana getirmişti. Fakat söz konusu kum fırtınasının öngörülenden çok daha ciddi olduğuna dikkat çekildi.

Gobi Çölü nerede?

Gobi Çölü, Moğolistan'da yer alıyor. Çin'de yer alan Kansu eyaletinin yakınında bulunan Gobi Çölü'nün sıcaklığı mevsimlere göre farklılık gösteriyor. Kış aylarında hava sıcaklığı -40 dereceye kadar inerken, yaz aylarında 50 dereceye kadar yükselebiliyor. Karasal ve kuru iklime sahip olan Gobi Çölü'nde çok az yağış etkili oluyor. Kış aylarının soğuk, yaz aylarının bunaltıcı derecede sıcak geçtiği Gobi Çölü'nde yağışlar yalnızca yaz aylarında etkili oluyor.

Kum fırtınası nedir?

Gevşek toz ve kumun, yüzeyden rüzgârın etkisiyle kalkması ve havaya çıkmasına kum fırtınası denir. Kurak ya da yarı kurak alanlarda oluşur.