Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da Gerilim Neden Başladı ve Nasıl Arttı?

Ramazan ayının son günlerinde Kudüs'te Müslümanlar için kutsal sayılan yerde Nisan ayının son günlerinde başlayan gerilim “Kudüs Günü” yaklaşırken daha da arttı. İsrail polisi tarafından yapılan müdahaleler ve çalışmalar ile birlikte protesto gösterileri de yüzlerce Filistinli vatandaşları ve 30'a yakın İsrail'i polisini yaraladı. On binlerce Filistinli vatandaş Cuma günü namazlarını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gitti ve 10 Mayıs tarihli Kudüs Günü’nde bazı İsrailli grupların planlamış olduğu yürüyüşte Harem-ü Şerif'e girmemesi için üç gün süreyle nöbet tuttu ve daha sonra İsrail polisinden müdahaleler geldi ve gerilimin arttığı öğrenildi.

İsrail polisi tarafından plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile yapılan saldırıların hafta sonu ve sonrasında Pazartesi sabahı da devam ettiği öğrenildi. Pazartesi sabahının erken saatlerinde İsrail polisi tarafından bir açıklama yapıldı ve Mescid-i Aksa çevresinde barikat kurmuş olan binlerce Filistinlinin kendilerine molotofkokteyli ve taş attığı söylenildi. Yapılan bu açıklama ardından protestocuları dağıtmak adına gerekli yöntemleri kullanmaya karar verdikleri ve öğle saatlerinde de plastik mermi ile Filistinlilere müdahalede bulundukları hakkında açıklamalar yapıldı. Bölgede bulunan yabancı haber ajanslarının muhabirlerine göre İsrail polisi tarafından göz yaşartıcı gazın saldırılar sırasında kullanıldığı ifade edildi. Saldırıların yaşandığı bölgeden gelen çığlıkların, yüksek sesli patlamaların ve göz yaşartıcı gazın bölgeyi kapladığı hakkında yorumlar yapıldı.

Pazartesi sabahı ve öğle saatlerinde yaşanan olaylarda Filistin Kızılayı 305 kişinin yaralandığını ve en az 200 kişinin de hastaneye götürüldüğünü açıkladı. 5 kişinin ise durumunun kritik olduğu belirtilirken 3 kişinin yaşanan olaylarda bir gözünü kaybettiği hakkında açıklamalar gerçekleşti. İsrail polisi de 9 polisin yaralandığını ve bir polisin hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Bunun yanı sıra Eski Şehir duvarlarının hemen dışında bulunan bazı araçların da zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.