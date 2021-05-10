Kudüs Kan Gölüne Döndü! 9’u Çocuk 20 Filistinli Saldırılarda Hayatını Kaybetti

Yapılan saldırılar ile ilgili elde edilen son bilgilere göre Gazze'den Batı Kudüs’e 6 roket fırlatıldığı haberine ulaşıldı. Saldırının sorumluluğunun ise Hamas tarafından üstlendiği ifade edildi. 9’u çocuk olmak üzere 20 Filistinli İsrail'i misillemesi sonucunda can verdi. Gazze Şeridi’nin güneyindeki bölgelere İsrail uçakları tekrardan bir hava saldırısında bulundu. İsrail, Hamas’a saldırı başlattı ve Gazze sınırına asker gönderdi. Bunun yanı sıra Hamas'ın İsrail'e Gazze'den 100 adetten fazla füze fırlatıldı haberine ulaşıldı.

Başlatılan Dini Savaşın Bedeli Ağır Olacak

Yapılan saldırılar ile ilgili olarak Hamas’ta gerçekleştirilen saldırıların İsrail'in saldırganlığına ve suçlarına bir tepki olduğu şeklinde açıklamalar yapıldı. Daha önce ise Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hamade bazı açıklamalarda bulunmuş ve İsrail'in işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik yapılan saldırılar sebebi ile dini bir savaş başlatıldığı ve bunun da bedelinin ağır olacağını açıklamıştı.

Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine Gazze şeridinden 6 roket atılması ile beraber İsrail'de bulunan sığınaklara inmeye çağıran sirenlerin de çaldığı bilgisine ulaşıldı ve İsrail parlamentosunun tahliye edildiği söylenildi. Üzücü konu ile ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından Gazze şeridine yapılan saldırılarda 9'u çocuk olmak üzere 20 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini duyurdu. Bunun yanı sıra, 65 Filistinlinin de yaralandığı ile ilgili açıklamalar yapıldı.

Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne geniş hava saldırısı düzenlenmesinin İsrail güvenlik kabinesi tarafından kabul edildiği ifade edildi. Konu ile ilgili olarak yapılan haberlerde bugün düzenlenmiş olan güvenlik kabinesi toplantısında Gazze'den atılmış olan roketler sebebiyle bölgeye geniş çaplı olarak hava saldırısı düzenlenmesini kabul edildi fakat kara operasyonuna onay verilmediği duyurusu gerçekleşti. İsrailli bir yetkili gazeteye konuştu ve uzun süreli bir savaş istemediklerini belirtti.