Küba'da radikal karar: 2 bini aşkın sektöre özel işletme izni çıktı!

Küba'da radikal bir kararla birçok sektöre özel işletme izni çıktı. Konuya ilişkin açıklama Çalışma Bakanı Elena Feito'dan geldi. Feito, devlet kontrolünde bulunan çok sayıda sektöre özel işletme izni verildiğini bildirdi. Küba'da özel işletmelerin çalışma yürütebileceği sektör sayısı 2 bini geçti. Bu sayı önceden 127 idi. Feito, Küba'da devlet kontrolünde bulunan 124 sektörün kalacağını ifade etti.

Devlet dışı sektörler hangileri?

Küba'da devlet dışı sektörü taksi şoförleri ve zanaatkarların yanı sıra çok sayıda küçük çiftlik ve ufak çaplı işletme meydana getiriyor. Devlet dışı sektörde çalışan kişiler, Küba'daki toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 13'üne tekabül ediyor. Devlet dışı sektörde 600 bine yakın kişi çalışıyor.

Ekonomide ciddi daralma yaşandı

Küba'da devlet şirketlerinden bazılarına hükümet tarafından verilen para desteğine son verilebilir. Analistler, Küba'da özel sektörün serbest bırakılmasına ve parasal gerçekleştirilmesine ilişkin kararları tehlikeli buluyor. Küba, hem ABD (Amerika Birleşik Devletleri) tarafından getirilen yaptırımlar hem de pandemi sebebiyle ekonomik bakımdan sarsılmış durumda. Sosyalist yönetim anlayışına sahip olan Küba'da 2020 senesinde ekonomi yüzde 11 oranında daraldı.

Ricardo Torres isimli ekonomist, konuya ilişkin yaptığı bir değerlendirmede, ekonomiyi açma politikası sayesinde hem istihdam sağlanabileceğini hem de enflasyonunun kontrol altında tutulabileceğini ifade etti. Kamu şirketlerinin tekrar yapılandırılmasına ilişkin devletlere önemli seviyede özgürlük sağlandığını kaydeden Torres, bu konuda bürokrasinin sahip olduğu yetkilerin de azaltıldığını belirtti. Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'in ülke ekonomisini tekrar yapılandırma hususunda kararlı olduğunu ifade eden uzmanlar, ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden'ın artık buna inanması gerektiğini belirttiler.

Obama döneminde normalleşme yaşanmıştı

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile Küba arasında 2015 senesinde normalleşme süreci başlatılmıştı. Eski Başkan Obama, teröre destek veren ülkeler listesinden Küba'nın silindiğini duyurmuştu. Küba hükümeti tarafından uzun süredir terörizmin desteklenmediğini kaydeden Obama, ilerleyen süreçte de böyle bir şeyin olmayacağını ifade etmişti. Fakat Trump döneminde söz konusu normalleşme süreci tıkanmıştı.

Trump döneminde yaptırımlar getirilmişti

İnsan haklarına aykırı davranıldığını belirterek Küba'ya yönelik yaptırım getiren Trump, turizm ve seyahat gibi sektörlere yönelik farklı sınırlamalar getirmişti. Küba'ya ulaşımı güçleştiren Trump, Venezuela petrolünün söz konusu ülkeye satılmasına ilişkin yaptırımları hayata geçirmişti. Trump, görevinin son günlerinde Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesine eklemişti. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Dışişleri Bakanı Pompeo, Küba'da Kolombiyalı isyancı liderlerin yanı sıra ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) kaçan suçluların yer aldığını iddia etmiş, bu nedenle söz konusu ülkenin kara listeye dâhil edildiğini belirtmişti. Küba'dan bu karara kınama gelmişti. Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, kararı "ikiyüzlü" olarak nitelendirmişti. AB (Avrupa Birliği), Küba'nın teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Biden'a seslenmişti.