Kriz devam ediyor: Bedava yemek için kuyruğa girdiler!

Yunanistan, savunmaya ciddi bir bütçe ayırmasına rağmen kendi vatandaşlarının refahı için harekete bir türlü geçemiyor. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da insanların bedava yemek almak için kuyruğa girdiği fark edildi. Bu durum Yunan basınında sert tepkilere neden oldu.

Görüntülerin Selanik şehrinde çekildiği ortaya çıktı. İnsanların yalnızca bir tabak ücretsiz yemek için kuyruğa girip uzun süre beklediği fark edildi. Polihni semtinde bulunan bir işletme sahibi tarafından bedava yemek uygulamasının başlatıldığı ve söz konusu uygulamadan haberdar olan birçok kişinin kuyruğa girdiği görüldü. Yunan basını, Selanik şehrinde insanların yoksulluktan kırıldığını ifade ederek, koronavirüs sürecinde bir tabak yemek için kuyruk oluşturulduğunu dile getirdi. Hükümeti eleştiren Yunan basını, ekonomik krizin giderek derinleştiğine dikkat çekti.

Askerlerin maaş alamadıkları öğrenilmişti

Yunanistan ekonomik bakımdan ciddi derecede çökmüş durumda. Söz konusu ülkede askerler bile maaş alamıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Doğu Makedonya ve Trakya Bölgesi Askeri Birliği, Meriç sınırında görev yürüten askerlerin 6 ayı aşkın süredir maaş alamadığını ve bu konuda gerekenin yapılması gerektiğini bildirmişti.

Parlamentoda bulunan milletvekillerine seslenilen açıklamada, askerlerin tatminsizlik yaşadıklarına dikkat çekilmişti. Evros vilayetinde yasa dışı göçmen akışının önüne geçmek üzere görev yürüten askerlere 6 ayı aşkın süredir ödeme yapılmadığı kaydedilen açıklamada, maaş alamayan birlikler 16'ncı Mekanize Piyade Tümeni, 12'nci Mekanize Piyade Tümeni ve 50'nci Mekanize Piyade Tugayı olarak aktarılmıştı. Açıklamada, maaş krizinin geçen senenin başlarında da yaşandığına işaret edilerek, konuya ilişkin bir rapor hazırlandığı ve bu raporun Savunma Bakanı Panagiotopoulos'a bildirilmesinden sonra maaş krizinin sona erdiği hatırlatılmıştı.

Silahlanma payı artırılmıştı

Yunanistan'ın bu seneki savunma bütçesinin 5,49 milyar Euro olduğu ifade edilmişti. Silahlanma payı ise 2,5 milyar Euro olarak duyurulmuştu. Yunanistan, Dünya Bankası ve kreditörler ile mutabakat zaptı imzalamıştı. Söz konusu ülkenin 11,5 milyar Euro borcu var. Bu borcun da 2021'de ödenmesi gerekiyor.

Rafale savaş uçakları almışlardı

Yunanistan, ordusunu güçlendirmek amacıyla 18 tane Rafale savaş uçağını Fransa'dan satın almıştı. Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Rafale savaş uçaklarıyla provokatif saldırıların etkisizleştirilebileceğini ve çok yönlü tehditlerin yok edilebileceğini belirtmiş, Yunan ordusunun gücünün bu şekilde artacağını söylemişti.

Miçotakis'in tek hedefi ordunun modernizasyonu

Halkın ekonomik kriz nedeniyle yaşadığı güçlükleri göz ardı ederek ordunun modernizasyonuna yönelen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bunun için 4 tane fırkateyn alınacağını ve 4 tane fırkateynin de modernize edileceğini söylemişti. 18 tane Rafale savaş uçağının alındığını kaydeden Miçotakis, bunun dışında 4 tane donanma helikopteri, insansız hava aracı ve karadan havaya füzelerin satın alınacağını ifade etmişti. Miçotakis, 2027 senesine kadar F-16 savaş uçaklarının da modernize edileceğini kaydetmişti. Yunanistan'ın F-35 savaş uçağı almak istediği de biliniyor. Öte yandan, Yunanistan ordusuna 5 senelik bir zaman diliminde 15.000 profesyonel askerin katılacağı ifade ediliyor.